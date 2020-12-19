بصورة من التكريم.. خالد النبوي يهدي جائزة أفضل ممثل من دير جيست لـ محمود ياسين.. شاهد

احتفل الفنان خالد النبوي بتكريمه من دير جيست عن فيلم "يوم و ليلة" ونشر صورة له من خلال حسابه الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام". وعلق خالد النبوي قائلا: "جائزة أفضل ممثل سينما عن فيلم يوم و ليلة بتصويت الجمهور من مجلة دير جيست، شكرًا للجمهور الحبيب على حبه الغالي و مبروك لفريق عمل الفيلم لأنه سبب فى هذا التكريم ????❤️. اهداء الجايزة لروح الفنان العظيم محمود ياسين". وكرمت إدارة دير جيست في حفلها المقام بالتجمع الخامس، النجمة إلهام شاهين عن مشوارها الفنى بعد حصولها على جائزة أفضل ممثلة عن فيلم "حظر تجول" في مهرجان القاهرة السينمائي الدولى فى الدورة 42.

وحرص عدد من الفنانين على الحضور منذ اللحظات الأولى منهم، دينا، عبير صبري وزوجها، الإعلامية لميس الحديدي، رنا سماحة وزوجها، الملحن مدين، دارين حداد، المطرب محمد عباس على السجادة الحمراء لحفل توزيع جوائز دير جيست في الدورة الـ17، والذى يشهد تكريم عدد من الفنانين عن مشوارهم الفنى، كما يتم توزيع الجوائز على الفنانين الأفضل فى كافة المجالات.



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