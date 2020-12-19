محمد ثروت يروج لفيلم ريما بالبوستر الرسمي لأبطاله.. مستنيكم

روج الفنان محمد ثروت لفيلمه الجديد «ريما»، الذي من المقرر عرضه في جميع دور العرض بداية من يوم 23 ديسمبر، وذلك من خلال نشر البوستر الرسمي لأبطال العمل.

ونشر الفيشاوي عبر حسابه الرسمي على موقع «انستجرام»، البوستر الرسمي لأبطال الفيلم، معلقا فيلم "ريما" في جميع دور العرض يوم 23/12/2020 مستنيكم ????♥️"

أصدر المنتج السينمائي عمرو طنطاوي الاعلان الرسمي لفيلمه الجديد «ريما» استعدادا لطرحه بدور العرض السينمائي بدءا من يوم الأربعاء المقبل الموافق 23 ديسمبر في مصر، ويوم الخميس بدول الخليج العربي والعراق والأردن ليفتتح بذلك موسم أفلام اعياد الميلاد ورأس السنة الميلادية.

فيلم «ريما» بطولة: محمد ثروت، مايا نصري، والطفلة ريم عبد القادر، ايهاب فهمي، هالة فاخر، فراس سعيد، مها نصار، احمد امام، اية سليم، منى جمال، احمد فتحي، علاء مرسي، محمد جمعة، منتج فني مدحت لبيب، تصوير احمد عاشور، انتاج شركة ميكرز للإنتاج الفني للمنتج عمرو طنطاوي، تأليف احمد انور ومن اخراج معتز حسام.

تدور أحداث الفيلم حول فكرة الرؤى، هل كلها خير وهل بالفعل تتحقق أم قد يلعب القدر لعبته ويغير من مسار رؤية ما ويجعلها شر على كل من ظهر فيها، فمن خلال الطفلة «ريما» والتي تدرك ما لا يعرفه الاخرون، نكتشف سر تاريخ يوم الثالث من مارس وما سيحدث به من جرائم نتيجة الصراع بين الحب والكراهية، فتتشابك اسرار تلك الجرائم بين كل ابطال الفيلم لكن الاجابة ستظل لدى «ريما».

وتم الانتهاء من تصوير مشاهد فيلم ريما،قبل انتشار جائحة كورونا في مارس 2020 ولكن تم تأجيل طرح الفيلم بدور العرض السينمائي.