أروى جودة تكشف لـ دوت الخليج عن برجها المفضل وأسرار في حياتها.. فيديو

كشفت الفنانة أروى جودة، عن بعض الأسرار الشخصية الخاصة بها وذلك خلال ندوة تكريمها بموقع دوت الخليج والتى احتفلت فيها بنجاح مسلسل "نمرة اثنين".

وقالت اروى خلال الندوة: انتمى إلى برج الميزان وأحب التعامل مع برج الجوزاء وأكره صفة الكذب وأكثر صفة اتمتع بها هى الجدعنة.

وأضافت اروى جودة: هناك كثير من الأصدقاء بالنسبة لى فى الوسط الفنى ولعل من أبرزهم غادة عادل وشيرين رضا وآسر ياسين.

وأوضحت أروى أن أصدقاءها قرروا الهرب من المدرسة واصطحبونى معهم وبعد خروجنا من المدرسة ذهبت والدتى ووالدى للسؤال عنى ولم يجدانى وهو الأمر الذى تسبب فى غضب شديد من جانبهما.

وأضافت: تلقيت "علقة موت" من والدتى وحرمت بعدها الهروب من المدرسة وقررت ألا أفعل ذلك مرة أخرى مع أصدقائى".

وكشفت الفنانة اروى جودة عن تفاصيل اول مرتب حصلت عليه في حياتها العملية، وقالت إن "أول راتب حصلت عليه كان 600 جنيه، وجبت بيه شيبسي وشيكولاته علشان بحب الأكل جدا".