أول تعليق من جميلة عوض بعد حصولها على أفضل ممثلة شابة

وقالت جميلة: "الحمد لله مبسوطة جدًا بحصولي على جائزة أفضل ممثلة شابة في السينما ٢٠٢٠ عن فيلم #بنات_ثانوي. شكرًا للجمهور اللي دعمني وصوتلي، شكرًا للمنتج الجميل أحمد السبكي على الثقة، شكرًا للمؤلف أيمن سلامة والمخرج محمود كامل وجميع زملائي وكل من شارك في هذا العمل.
شاركت الفنانة الشابة جميلة عوض متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات الإنستجرام، بصور جديدة من احدث ظهور لها.
وتألقت جميلة عوض في الصور بإطلالة أنيقة من اختيار الأستايلست ياسمين عيسي، حيث ارتدت بنطلون وجاكيت ونسقت معهما توب قصير للغاية كشف عن بطنها باللون الأزرق المخملي الذي يتصدر أحدث صيحات الموضة.
وأكملت جميلة عوض إطلالتها ببعض الإكسسوارات والمجوهرات التي منحتها إطلالة متكاملة، ونالت صورها إعجاب متابعيها على الأنستجرام.
ومن الناحية الجمالية، أعتمدت جميلة عوض على خصلات شعرها الأنسيابي المنسدله على كتفيها من أنامل المصفف أحمد منير، ووضعت لها خبيرة التجميل ريهام خليفة بعض لمسات المكياج التي ارتكزت على الألوان الهادئة مما كشف عن جمال ملامحها.
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