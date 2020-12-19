كشفت ندى اكرم المعروفة بشبيهة الفنانة الراحلة ميرنا المهندس عن اعجابها بعدد من الأفلام المصرية التى عرضت فى مهرجان القاهرة السينمائى الدولى فى دورته الاخيرة التى انتهت منذ ايام. وقالت ندى فى ندوة دوت الخليج : اعجبنى فيلم "حظر تجول" الذى تقوم ببطولته الهام شاهين وامينة خليل وارى ان الفنانة الهام شاهين كانت تستحق جائزة افضل ممثلة التى حصلت عليها حيث قدمت دورا جديدا ومختلفا ومليئ بالمشاعر والاحاسيس الصعبة. وأوضحت ندى: أن فيلم "عاش ياكابتن" للمخرجة مى زايد يستحق ايضا الثلاث جوائز التى حققها الفيلم فى المهرجان واعتبر هذا العمل من الأفلام جيدة الصنع خاصة انها اول تجربة للمخرجه فى عالم الأفلام التسجيلية. واشارت ندى الى أن لديها كثير من الاصدقاء داخل الوسط الفنى ولعل من ابرزهم شيكو وايمان العاصى ومنة شلبى واسماء جلال وهشام ماجد كريم فهمى واحمد السعدنى.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شبيهة ميرنا المهندس تكشف لـ دوت الخليج عن أبرز أصدقائها من الوسط الفني.. فيديو على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.