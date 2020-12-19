يذكر أن شيري عادل قدمت مؤخرا حكاية "أمر شخصي" ضمن حكايات مسلسل "إلا أنا".

وحلت الفنانة شيري عادل ضيفة على برنامج "صدى الملاعب" من تقديم مصطفى الآغا، برفقة الفنان وليد توفيق.

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شيري عادل تفاجئ وليد توفيق بصوتها ويغني معها ديو على الهواء (فيديو) في المقال التالي

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة