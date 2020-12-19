محمد عباس يشارك جمهوره بفرحته في تكريمه بمهرجان الدير جيست

القاهرة - محمد ابراهيم - شارك الفنان محمد عباس، جمهوره بفرحه فوزه بجائزة أفضل مطرب شاب لعام 2020، في مهرجان الدير جيست، بعد تصويت جمهوره له.

ونشر عباس فيديو التكريم عبر صفحته الرسمية بموقع تداول الصور والفيديوهات "انستجرام" ، وعلق على الفيديو قائلاً:" تكريمي في مهرجان الدير جيست، وربنا ما يقطعهاش عادة تصوير اخويا محمد منصور" .

وظهر محمدعباس بإطلالة جذابة، فإرتدى بدلة سوداء اللون، وتميزت إطلالته بالأناقة.

وحرص عدد من الفنانين على الحضور منذ اللحظات الأولى منهم، عبير صبري وزوجها، والفنانة دينا، الإعلامية لميس الحديدي، سامية الطرابلسي، رنا سماحة، الملحن مدين، دارين حداد، المطرب محمد عباس على السجادة الحمراء لحفل توزيع جوائز دير جيست في الدورة الـ17، والذى يشهد تكريم عدد من الفنانين عن مشوارهم الفنى، كما يتم توزيع الجوائز على الفنانين الأفضل فى كافة المجالات.

وتأتى ترشيحات نجوم الفن لقائمة جوائز "دير جيست" النهائية لعام 2020، والتى تقدمها فى مختلف المجالات الإعلامية والفنية، حيث تقدم جوائز فى كل تصنيف، أهمها أفضل ممثل وممثلة، وأفضل مذيع ومذيعة، وأفضل موقع إخبارى وأفضل قناة وأفضل راديو وأفضل مطرب ومطربة.