سكرين شوت ولينك التريند.. عايض يوسف يتصدر الترند بأحدث أغانيه

القاهرة - محمد ابراهيم - طرح الفنان السعودي ​عايض يوسف​ منذ ساعات أحدث أعماله بعنوان حلو الكلام وذلك عبر صفحته الرسمية على موقع للتواصل الاجتماعي ويوتيوب، والتي تصدرت الترند عبر اليوتيوب.

وكتب يوسف :"الان على اليوتيوب حلو الكلام :كلمات: ضي الحان: سهم توزيع: بشار سلطان ‏هندسة صوت ‏محمد عصمت، ‏توزيع وتريات: هاني فرحات وإيقاعات أحمد العنوه ‏مكس و ماستر: م. جاسم محمد، اتمنى تنال على اعجابكم".

ويقول مطلعها :"ليه ما تحكي ؟ ترى حلو الكلام ليه نطقك بالمشاعر تكتمه ياخي عاتبني وابرضى بالملام وابتسم لاجلك وأرد بتمتمة ما طلبت كثير من عشق وهيام بس ابي منك شعوري تفهمه انت وافي بس ابي زود اهتمام قدري بقلبك ابيك اتترجمه بسألك بالله قلي مو حرام ؟؟".