إيهاب فهمي: أتمنى إعادة تجسيد "الخيط الرفيع" و"ليلى والمجنون" لـ محمود ياسين

قال الفنان ايهاب فهمي رئيس المسرح القومي، ان حفل التأبين المقرر إقامته على المسرح القومي اليوم؛ يأتي لتكريم مسيرة الفنان الكبير الراحل محمود ياسين.

وأشار في تصريحات ل"دوت الخليج" الي انه كان يأخذ رأي الفنان الراحل في العديد من الاعمال التي كان يشارك فيها، وحكى موقفا، ان هناك عملا عرض عليه، وحينما اخذ رأي ياسين، اخبره الا يقبله، لانه لن يضيف له في مشواره الفني.

وتمنى "ايهاب" ان يعيد تجسيد فيلم "الخيط الرفيع" مرة اخرى، لانه من الاعمال المميزة في مشوار الراحل محمود ياسين، وايضا مسرحية "ليلى والمجنون"، موضحا ان شخصية "سعيد" بها، رائعة، واداء محمود ياسين يدرس في هذه الشخصية.