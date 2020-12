القصة الكاملة لـ أزمات أحمد سعد وسمية الخشاب| من "علاقة روحانية" إلى ساحة المحاكم

ونرصد في التقرير التالى القصة الكاملة لـ أزمات أحمد سعد وسمية الخشاب...

ريم البارودى تعلن انفصالها عن أحمد سعد بسبب سمية الخشاب

خرجت الفنانة ريم البارودي بمفاجأة إعلان زواجها وطلاقها سرّا من الفنان أحمد سعد، على الرغم أنهما لم يعلنا سوى خطوبتهما فقط .

والمفاجأة كانت في إعلان ريم زواج أحمد سعد من صديقتها سمية الخشاب سرا.

واتهمت ريم سمية بخطف زوجها مؤكدة أنها من قدمت احمد سعد إلى سمية الخشاب ليقدّم لها أغنية مسلسلها الأخير.

سمية الخشاب تنفى اتهامات ريم البارودى

وسارعت سمية الخشاب بنفي رواية ريم البارودي عن زواجها سرا، والاعتراف بوجود علاقة حب، مؤكدة أن ما يجمعها بسعد "علاقة روحانية".

زواج أحمد سعد وسمية الخشاب

يوم 20 أكتوبر ومع اقتراب الساعة من منتصف الليل، شاركت سمية الخشاب جمهورها ببثّ مباشر من عقد قرانها على أحمد سعد واحتلت صدارة الأكثر بحثا بمواقع التواصل الاجتماعي ضمن حملات سخرية لـ فستان زفافها وبعض الصور المسربة من حفل الزفاف.

سمية الخشاب تكشف قصة ارتباطها بـ احمد سعد

اعترفت سمية الخشاب أنّ قصة حبها مع أحمد سعد، نشأت في 31 مارس 2017 داخل كواليس مسلسل "الحلال"، حيث إنه كان مغنّي التتر، ولحّن لها إحدى الأغنيات التي كانت تغنّيها في المسلسل، ومن وقتها حدث التقارب بينهما، متابعةً: أنه بدأ الاهتمام منه وقد لاحظت ذلك، إلا أنها كانت قد تريثت في الأمر، لأنها تعلمت من تجاربها السابقة، وكان يجب أن تدرسه جيدًا، لافتة إلى أنه في وقت التصوير، تأخر عن موعده، فاتصلت به تسأله عن سبب ذلك فأخبرها أنه في الطريق، فقالت له مازحة: “دي ماما هنا وهي بتحبك جدًّا وعاوزة تسمع صوتك.. والنهاردة حتى عيد الأم تعالى قولّها كل سنة وأنتِ طيبة، موضحة أنه بعد دقائق وصل أحمد وأحضر معه باقة من الورد.

وقالت إنّ إنكارهما العلاقة في البداية كان بسبب عدم التأكد من استمرارها، قائلة: كنا بندرس بعض ولازم ننتظر قبل إعلان الارتباط، مش جايز مكنّاش كمّلنا؟، وعندما قررنا الزواج أذعنا حفل الزفاف "لايف" عبر مواقع التواصل الاجتماعي ليعرف الجميع.

سمية الخشاب ترد على الشائعات وتنشر صورة مع أحمد سعد

وعادت ريم البارودى لتعلن أن احمد سعد يحاول التواصل معها عبر تطبيق "واتس آب"، وأن رسالته كانت سببا في فسخ خطوبتها الجديدة، إذ قرأها خطيبها وقرر الانفصال عنها.

وخضعت سمية الخشاب لجلسات تصوير رومانسية مع زوجها أحمد سعد، ونشرت صورة عبر حسابها الرسمي بموقع انستجرام، لزجاجة عطر أهداها لها زوجها "سعد"، وأرفقتها بتعليق قالت فيه: "thank you my love A.S"، لتؤكد لكل متابعيها أنّ علاقتها بأحمد سعد مستمرة وأنه يعشقها.

طلاق أحمد سعد وسمية الخشاب

وبالتزامن مع طرحها أغنية "بتستقوي" كثفت سمية الخشاب من ظهورها الإعلامي على غير المعتاد، وبدا لافتا حرصها على مواجهة "العنف ضد المرأة"، كما كررت تحذيراتها من الارتباط بزوج "مدمن" فشل في العلاج، كما أكدت أنّ الرجل "الخائن" سيظل خائنًا، ويجب أن تتركه المرأة فورًا، ولم يتنبّه أحد إلى أنها ترسل إشارات تخصّ حياتها الزوجية، بخاصة وأنها حريصة دومًا على إظهار سعادتها مع حبيبها أحمد سعد.

فجر الخميس 28 مارس، فوجئ الجميع بإعلان أحمد سعد خبر انفصاله عن زوجته سمية الخشاب، ورغبته في التفرغ للعناية بولديه، ولكنّ تسريبات أكدت أنّ سعد بادر إلى إعلان الانفصال قبل أن تعلنه سمية في لقاء تم تسجيله مع الإعلامية بوسي شلبي، أشارت فيه إلى معاناتها غيرة زوجها بعد نجاح أعمالها الفنية، كما ألمحت لوجود أسباب أخرى يعلمها شقيقه عمرو سعد.

دعوى قضائية من سمية الخشاب ضد أحمد سعد

وكانت الفنانة سمية الخشاب تقدمت بدعوى قضائية تحمل رقم 1939 لسنة 2019 ضد الفنان أحمد سعد بمحكمة الأسرة بالإسكندرية بمحل سكنها ببطاقة الرقم القومى تطالب فيها بالنفقة ومشتقاتها المالية خلال فترة زواجها من الفنان أحمد سعد وتضررها ماديًا ونفسيًا.