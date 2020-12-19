شاهد.. هند رضا تمارس رياضة التنس

شاركت الفنانة والإعلامية هند رضا الجمهور بصورة عبر صفحتها الرسمية على موقع تبادل الصور والفيديوهات الـ إنستجرام وهي تمارس الرياضة التنس.

وظهرت هند رضا وهي بقمة الرشاقة والمرونة أثناء لعبها التنس، مرتدية كاب وبنطال ليجن وتيشيرت وانتعلت كوتش أنيقاً باللون الأبيض.

ودائمًا تشارك هند رضا لحظاتها العائلية مع متابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي ، خاصة فيما يتعلق بنشاطاتها الرياضية وتؤكد دائمًا ضرورة ممارسة الرياضة باعتبارها أن في الرياضة حياة .

يذكر أن الإعلامية هند رضا تعمل فى مجال الإعلام وعرفت كممثلة مؤخرا من خلال مشاركتها فى مسلسل الأسطورة مع الفنان محمد رمضان.

مسلسل "الأسطورة" بطولة محمد رمضان وفردوس عبد الحميد وروجينا وهادى الجيار، وياسمين صبرى، ومى عمر، ونسرين أمين، وهند رضا، وريم مصطفى، وعايدة رياض وعماد زيادة، وأحمد عبد الله محمود وعمر حسن يوسف وفايق عزب، ومجموعة كبيرة من الممثلين، وهو من تأليف محمد عبد المعطى، وإخراج محمد سامى.

وشاركت هند رضا في مسلسل "وعد"، حيث جسدت دور مروة وهى "مدربة جيم" ولها أفكار صاخبة، وتعتبر من الأصدقاء المقربين لـ«وعد» والتى تجسدها النجمة مى عز الدين.

مسلسل "وعد" من بطولة مى عز الدين، وأحمد صلاح السعدنى، وحسن حسنى، وحازم سمير، وحسام داغر، وسهر الصايغ، وهند رضا، وملك قورة، وكارمن لبس، ومحمد الشرنوبى، إضافة إلى عدد آخر من النجوم الشباب، ومن تأليف محمد سليمان عبد المالك، وإخراج إبراهيم فخر.

وشاركت هند رضا كان مسلسل «حالة عشق»، مع النجمة مى عز الدين، و«مريم» مع النجمة هيفاء وهبى، وتم عرضهما خلال شهر رمضان 2015.

واستضافت هند رضا على مدار العام كوكبة كبيرة من النجوم مثل هشام ماجد، ورامى صبرى، وأحمد رزق، وهيثم شاكر، ونجلاء بدر، وانجى المقدم، ومحمد رحيم، وشيرى عادل، وأحمد الشامى، وعبير صبرى وغيرهم من النجوم.

ويذاع برنامج "لسه فاكر" فى الساعة 8 مساء، على إذاعة "نجوم إف.إم"، الخميس من كل أسبوع، وتقدمه هند رضا.

وكانت هند رضا أكدت أن لقب المذيعة والفنانة مقربان إلى قلبها فهى عاشقة للفن بكل أنواعه، كما يوجد هناك ألقاب أخرى يطلقونها عليها جماهيرية عبر مواقع التواصل مثل"الفراشة، الوردة".

ومن أبرز أعمالها في الدراما التليفزيونية مسلسل "دلع بنات"، ومسلسل "مريم"، وأيضًا مسلسل "حالة عشق".