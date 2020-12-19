نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سيرين عبد النور توجه رسالة توعية لجمهورها.. تعرف على فحواها في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وجهت الفنانة اللبنانية ​سيرين عبد النور​ لجمهورها رسالة توعوية حول التعليقات السيئة على مواقع التواصل الإجتماعي.

وأرفقت تغريدتها بصورة معبرة عن فحوى رسالتها في صفحتها الخاصة، وكتبت قائلةً:" صدقوني هاي الصورة بترجم كل التعليقات السيئة على التواصل الاجتماعي لا منتحمل الرأي الأخر ولا منتقبل الاديان الأخرى حتى وصلت مع البعض يتمسخرو على اطفال واشكال الناس.

وأضافت: ربو ولادكن يحبو ما يحكمو على الآخر ربوهن يعيشو ويعيشو مجتمعهن بسلام". لاقى المنشور تفاعلاً كبيرا من المتابعين الذين وافقوها الرأي وهناؤها على تسليط الضوء على هذا الموضوع الدقيق والمنتشر.