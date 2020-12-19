إنجي علاء برفقة زوجها يوسف الشريف من حفل تكريم دير جيست

القاهرة - محمد ابراهيم - كرمت مجلة دير جيست الفنان يوسف الشريف عن تألقه بمسلسل "النهاية" ، والذي تم عرضه في دراما رمضان 2020 ، وزوجته الكاتبة إنچي علاء كأفضل ممصمة أزياء وسيناريست لهذا المسلسل.

وشاركت إنجي مجموعة صور تجمعها بزوجها من حفل التكريم وذلك عير حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

وعلقت إنجي على الصور وكتبت: من حفل تكريم دير جيست 2020.

يُذكر أن الكاتبة إنجي علاء قامت بتصميم الملابس الخاصة بمسلسل "النهاية"، وأشاد بها الجمهور لما أظهرته في تصميماتها من تميز وإبداع.

وتدور أحداث مسلسل "النهاية" في إطار خيال علمي، في عام 2120، ومحاولة يوسف الشريف - الذي يعمل مهندسا - التصدي في مواجهة تأثير التكنولوجيا على العالم، ولكن يتغير كل شيء، حينما يقابل إنسان آلي مستنسخ منه.