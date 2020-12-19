أنغام تحيى حفلاً كبيراً بالشارقة يوم 31 ديسمبر بمصاحبه المايسترو هانى فرحات

القاهرة - محمد ابراهيم - تحيى مطربه مصر الأولى والوطن العربى أنغام حفلًا كبيرًا بالشارقة يوم 31 ديسمبر بمسرح مدرج خورفكان بمصاحبه المايسترو العالمى هانى فرحات.

"،وتغنى أنغام بالحفل لأول مره على المسرح أغانى ألبوم مزح بعد نجاحه الكبير ومنهم "مزح غريب"، "ألف أسف"،" لاتستغرب "لايقين"، "أدور أسمك حبيبى"، "أنانى"، "لاتهجى قلب معى"،" أكتب لك تعهد"،" عمرى معاك"،" ياريتك فاهمنى "،"حاله خاصه جدا حته ناقصه" و،"لادبلت مطمنه "،"هدنه بتوصفنى "،"بتكسفنى "،"بعتلى نظره"،" بقول نسياك"،" أساميك الكتيره "،"بخاف أفرح "،"سيدى وصالك "،"أتمنى له الخير"،" بين البينين ".

يصاحب أنغام بالحفل راندا رياض مديره أعمالها كما يصاحبها بالحفل الفنان الأماراتى الكبير حسين الجسمى الجدير بالذكر أن أخر حفلات أنغام بمسرح مركز المناره بالتجمع الخامس يحضر حفل انغام بالشارقة 30% للجمهور حفاظًا على التباعد الإجتماعى والإجراءات الإحترازية لفيروس كورونا