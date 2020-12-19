سلاف فواخرجي تشارك ليندا بيطار «صار في سكر» غدًا بمناسبة الكريسماس

كشفت الفنان سلاف فواخرجى عن تقديمها أغنية بعنوان "صار فى سكر" ويشاركها فيها ليندا بيطار وذلك بمناسبة احتفالات الكريسماس.

وقالت سلاف عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى تويتر: "صار في سكر".. ترنيمة للميلاد.. بكرة الساعة 9 المسا على صفحاتنا

سلاف فواخرجي & ليندا بيطار.. كلمات وألحان:سام عبدالله.. شعر:رامي كوسا.. توزيع:حازم جبور.. تسجيل:استديو غايا.. ستايلست:لوسي سمير موسان.. تصوير وإخراج:مجد درويش.. صالون:ميلاد حنون.. مكان التصوير:كزا فكرة.. إشراف:روادزينون.. إنتاج:كنيسة اللاتين".

يذكر أن آخر أعمال النجمة سلاف فواخرجي مسلسل "شارع شيكاغو" والذى تجسد فيه شخصية "ميرامار"، التي تعتبر المحرك الأساسي للأحداث، وتدور حول فترة عاشها الشعب السوري.

مسلسل "شارع شيكاغو"، شارك في بطولته إلى جانب فواخرجي، الفنان مهيار خضور وجوان خضر وآخرون، وهو من إخراج محمود عبد العزيز.

وانتهت سلاف فواخرجي من تصوير دورها في مسلسل "خط ساخن" مع حسين فهمي ونضال شافعي وصلاح عبدالله وهيثم نجم، تأليف فوزية حسين، وإخراج حسني صالح.

تزوّجت سلاف فواخرجي من الممثل السوري وائل رمضان عام 1999 وتعرفت عليه بشكل أكبر أثناء تصوير مسلسل الجمل، انفصلا لفترة عام 2004 وعادا مرة أخرى لبعضهما بعد فترة، ولديهما ولدين هما حمزة وعلي وقد شاركها في مسلسل الحسناء والعجوز وأجزاء من مسلسل بقعة ضوء .