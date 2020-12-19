قالوا لـ دوت الخليج.. رانيا محمود ياسين: أرفض تجسيد رحلة والدى الفنية.. وأروى جودة تكشف أسرار حياتها

تحدث عدد من نجوم الفن في تصريحات خاصة لـ دوت الخليج عن أعمالهم الفنية الجديدة أو أسباب غيابهم عن الساحة.. وفي التقرير التالي نرصد أبرز هذه التصريحات.

قالت الفنانة رانيا محمود ياسين في تصريحات لـ "دوت الخليج" إنها ترفض تجسيد رحلة والدها في عمل فني، لافتة إلى أنه لا يوجد من يشبهه، وأن الأمر لا يتوقف على الشكل فقط، حيث قالت "مين عنده كاريزما محمود ياسين ونبرة صوته".

وتوفي الفنان محمود ياسين بعد رحلة عطاء ممتدة قدّم خلالها عشرات الأدوار الخالدة، سواء في السينما أو التليفزيون والمسرح.

وشارك محمود ياسين فى عدد كبير من الأعمال التاريخية والدينية لتمكنه من اللغة العربية، ولتميزه بصوت رخيم وأداء راقٍ تولى التعليق والرواية في المناسبات الوطنية والرسمية.

محمود ياسين تزوج من الفنانة شهيرة، وأنجبا الممثل عمرو محمود ياسين والممثلة رانيا محمود ياسين والتي تزوجت الممثل محمد رياض.

قالت الفتانة رانيا محمود ياسين ان والدتها لم تسطع الحضور حفل تأبين والدي؛ لأنها تشعر بدور برد خفيف وليس كورونا، وعبرت عن سعادتها بتأبين الراحل محمود ياسين في المسرح القومي الذي يعتبره بيته.

وأكدت في تصريحات لـ"دوت الخليج" ان والدها سجل القرآن بصوته، ولكن النسخة التي سجلها ليست معها وتتمني لو تصل الي المنتج الذي اخذ هذه النسخ لتنشرها.

وتوفي الفنان محمود ياسين بعد رحلة عطاء ممتدة قدّم خلالها عشرات الأدوار الخالدة، سواء في السينما أو التليفزيون والمسرح.

وشارك محمود ياسين فى عدد كبير من الأعمال التاريخية والدينية لتمكنه من اللغة العربية، ولتميزه بصوت رخيم وأداء راق تولى التعليق والرواية في المناسبات الوطنية والرسمية.

كشفت الفنانة أروى جودة، عن بعض الأسرار الشخصية الخاصة بها وذلك خلال ندوة تكريمها بموقع دوت الخليج والتى احتفلت فيها بنجاح مسلسل "نمرة اثنين".

وقالت اروى خلال الندوة: انتمى إلى برج الميزان وأحب التعامل مع برج الجوزاء وأكره صفة الكذب وأكثر صفة اتمتع بها هى الجدعنة.

وأضافت اروى جودة: هناك كثير من الأصدقاء بالنسبة لى فى الوسط الفنى ولعل من أبرزهم غادة عادل وشيرين رضا وآسر ياسين.

وأوضحت أروى أن أصدقاءها قرروا الهرب من المدرسة واصطحبونى معهم وبعد خروجنا من المدرسة ذهبت والدتى ووالدى للسؤال عنى ولم يجدانى وهو الأمر الذى تسبب فى غضب شديد من جانبهما.

وأضافت: تلقيت "علقة موت" من والدتى وحرمت بعدها الهروب من المدرسة وقررت ألا أفعل ذلك مرة أخرى مع أصدقائى".

كشفت ندى اكرم المعروفة بشبيهة الفنانة الراحلة ميرنا المهندس عن اعجابها بعدد من الأفلام المصرية التى عرضت فى مهرجان القاهرة السينمائى الدولى فى دورته الاخيرة التى انتهت منذ ايام.

وقالت ندى فى ندوة دوت الخليج : اعجبنى فيلم "حظر تجول" الذى تقوم ببطولته الهام شاهين وامينة خليل وارى ان الفنانة الهام شاهين كانت تستحق جائزة افضل ممثلة التى حصلت عليها حيث قدمت دورا جديدا ومختلفا ومليئ بالمشاعر والاحاسيس الصعبة.

وأوضحت ندى: أن فيلم "عاش ياكابتن" للمخرجة مى زايد يستحق ايضا الثلاث جوائز التى حققها الفيلم فى المهرجان واعتبر هذا العمل من الأفلام جيدة الصنع خاصة انها اول تجربة للمخرجه فى عالم الأفلام التسجيلية.

واشارت ندى الى أن لديها كثير من الاصدقاء داخل الوسط الفنى ولعل من ابرزهم شيكو وايمان العاصى ومنة شلبى واسماء جلال وهشام ماجد كريم فهمى واحمد السعدنى.