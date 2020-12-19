إصابة محمد الشرنوبي بفيروس كورونا 

أعلن المطرب محمد الشرنوبي، إصابته بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19، وكتب على صفحته الخاصة بموقع التواصل الاجتماعي: "عملت مسحة كورونا وطلعت إيجابي، والحمد لله الأعراض خفت واتحسنت جدًا".

يشار إلى أن النيابة العامة في مدينة 6 أكتوبر، طلبت مؤخرا تحريات الأجهزة الأمنية حول اتهام سارة الطباخ لمحمد الشرنوبي بسرقة سكوتر خاص بها قبل 8 أشهر، للوقوف على ظروف وملابسات الواقعة.

كانت سارة الطباخ اتهمت في محضر حررته بقسم شرطة أكتوبر، خطيبها السابق محمد الشرنوبى، بسرقة "سكوتر" خاص بها، وهو ما نفاه الشرنوبي، بعد سؤاله من قبل رجال المباحث.

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