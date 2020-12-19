الدكتور مصطفى ثابت لـ "دوت الخليج الفني": "مصر بدأت تعود بقوة للريادة الفنية"

القاهرة - محمد ابراهيم - حضر دكتور مصطفي ثابت، رئيس التحرير التنفيذي لموقع دوت الخليج حفل توزيع جوائز "دير جيست" ممثلا عن بوابة "دوت الخليج" وسط حضور عدد كبير من نجوم الفن

وقال في تصريخ خاص لـ "دوت الخليج الفني" بأن مهرجان "الدير جيست" من المهرجانات المتميزة والتي لها قواعد واضحة في الاختيار، قائلاُ:" شرفت بحضور مهرجان الدير جيست عن بوابة دوت الخليج".

وأضاف "ثابت" بان الفن مأثر في الدولة المصرية وفي كل المجالات، وبدأ يسترد الريادة وذلك بعد انتشار فترة من الفوضى الفنية في عام 2011، وبالأخص الاعمال الدرامية، قائلاَ:" مصر بدات تعود بقوة للريادة الفنية، والفن المصري مأثر من زمن أجدادنا المصرين".

وأشار الدكتور مصطفى ثابت، الى أن الوسط الفني في مصر به بعض الكوادر الكبيرة والمأثرة في الوطن العربي في الفن مثل الفنان أحمد السقا واحمد حلمي ومحمد هنيدي، أحمد عز، كريم عبدالعزيز.