وسام حنا يطل على محبيه من قلب الطبيعة

القاهرة - محمد ابراهيم - أطل الممثل اللبناني ​وسام حنا​ على متابعيه بمجموعة صور جديدة في صفحته الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي، بدا فيها في الطبيعة وخلفه مناظر خلابة.

وظهر وسام وهو مرتدي ملابس شتوية وهو يجلس تحت أشعة الشمس واضعاً نظارة شمسية، وأرفق الصور بتعليق كتب فيه: "ما بدّها أكتر من فنجان شاي وصحن لبنة مع زيت زيتون رغيف خبز على التنور وقعدة متل هالقعدة و بتكمل". لاقت الصور إعجاب العديد من متابعيه الذين وافقوه الرأي بما كتب معتبرين أن الأجواء والمناظر الطبيعة تشكل للفرد راحة نفسية.

ونصح وسام الجمهور مؤخراً بمنشور كتبه في صفحته بإتباع 5 قواعد من أجل قضاء نهار خالي من المشاكل، وكتب قائلاً: "نهار خالي من وجع الراس والمشاكل لازم تتبعوا خمس قواعد ١ - ما شفت شي ٢- ما سمعت شي ٣- ما بعرف شي ٤- نسيت ٥- ما انتبهت و هيك بتحافظوا على نهار مثالي مليان سلام و طمأنينة".

وكان حنا قد حقق نجاحا كبيرا من خلال مسلسل سر، وشاركه البطولة داليدا خليل وباسم مغنية وبسام كوسا.