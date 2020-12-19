رامي صبري: النجاح صعب ولكن الأصعب الاستمرار في النجاح

القاهرة - محمد ابراهيم - وجه الفنان رامي صبري، رسالة لجمهوره من خلال مشاركته صورة عبر حسابه على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهر "صبري" وهو في أحد حفلاته، وعلق على الصورة قائلاً:" النجاح صعب ولكن الأصعب هو إستمرار النجاح، رقم واحد 2020" .

يقدم النجم رامى صبرى، حفلين غنائيين يوم الخميس الموافق 31 من شهر ديسمبر الجارى، احتفالا برأس السنة.

يحيى صبري، الحفل الأول داخل أحد الفنادق الكبرى بمدينة نصر، أما الحفل الثانى سيكون أيضا بداخل أحد الفنادق الكبرى بمنطقة الزمالك، والمقرر يقدم باقة من أجمل أعماله الغنائية الحديثة والقديمة خلال الحفل ليكون حفلانة مميزة كعادته.

وفي سياق منفصل كانت آخر أعمال الفنان رامي صبري، فيديو كليب أغنية "خطيرة" ، وتم تصويره من عدة أفراح غنى بها مؤخرا، وحقق نسب مشاهدة عالية، وهى من ألحانه وكلمات تامر حسين، وتوزيع جلال الحمداوى