إيهاب فهمي: محمود ياسين يستحق كل التكريم على مشواره الفني الكبير

القاهرة - محمد ابراهيم - اكد الفنان ايهاب فهمي المدير المسرح القومي، ان الفنان الراحل محمود ياسين يمتلك فضلا كبيرا عليه بعدا لله سبحانه وتعالي.

واضاف "فهمي" في تصريحات علي هامش حفل تأبين الفنان الراحل المقام حاليا علي المسرح القومي، ان اول مشاركة له مع محمود ياسين عام ١٩٩٥، وأضاف بـانه اول من بشره بالتعيين في المسرح القومي خلال فترة ولايته للمسرح.

وأشار "فهمي" بانه اقل ما يقدم للفنان الراحل علي مشواره الفني الكبير والذي قدمه من اعمال فنية هو تكريمه.

في سياق متصل، أقامت إدارة هيئة المسرح القومي برئاسة إيهاب فهمي، حفل تأبين مساء اليوم، السبت للراحل ‏محمود ياسين تكريم لمشواره الفني، في مقر المسرح بميدان العتبة.‏

ورحل محمود ياسين عن عالمنا منتصف أكتوبر الماضي بعد رحلة عطاء ممتدة قدّم خلالها ‏عشرات الأدوار الخالدة، سواء في السينما أو التليفزيون والمسرح.‏

وشارك محمود ياسين فى عدد كبير من الأعمال التاريخية والدينية لتمكنه من اللغة العربية، ‏ولتميزه بصوت رخيم وأداء راق تولى التعليق والرواية في المناسبات الوطنية والرسمية.‏

وكانت إدارة مهرجان نجم العرب قد كرمت الفنان الراحل خلال الحفل الذي أقامته منذ أيام، كما ‏فاز نجل الراحل الكاتب والسيناريست عمرو محمود ياسين بجائزة الأبداع على هامش الحفل ‏الذي شهد حضور كوكبة من النجوم، وتكريم العديد منهم.‏

