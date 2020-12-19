حقيقة مشاركة احمد زاهر لـ ياسمين عبد العزيز "اللى ملهوش كبير" .. فيديو

كشف الفنان احمد زاهر عن حقيقة مشاركته فى مسلسل "اللى ملهوش كبير" الذى تقوم ببطولته ياسمين عبد العزيز ومن المقرر عرضه فى رمضان المقبل.

وقال احمد زاهر فى لقاء ببرنامج et بالعربى : ان كل ما تردد بشان مشاركتى فى مسلسل "اللى ملهوش كبير" غير حقيقى وعار تماما من الصحة.

واضاف احمد زاهر : هناك كمثير من الاقاويل ولكننى لم اترشح لهذا العمل ولم اقبله او اعتذر عنه.

وشارك الفنان أحمد زاهر مؤخرا في بطولة فيلم "زنزانة 7" الذي كان يحمل اسم "المحترف" قبل تغييره وهو من بطولة أحمد زاهر ونضال الشافعي ومنة فضالي وعبير صبري وتامر أمين، تأليف حسام موسى، إخراج إبرام نشأت. وتدور أحداثه فى إطار من الأكشن والإثارة، ويشارك فى العمل مجموعة من النجوم أبرزهم أحمد زاهر ومايا نصرى ومحمد رضا، بالإضافة إلى الوجوه الجديدة أيمن كشك، وأشرف عبد العزيز.

وكانت تعرضت الفنانة الشابة ليلى أحمد زاهر، لموقف محرج على السجادة الحمراء، في حفل توزيع جوائز ديرجيست لعام 2020، وذلك بمجرد وصولها إلى مقر الحفل ليلة أمس الجمعة 18 ديسمبر.

وظهرت ليلى أحمد زاهر، في أحد الفيديوهات المتداولة، وهي تحاول تحرير ذيل فستانها المنسدل على الأرض، وكانت لا تستطيع السير بسببه، فحاولت مرارًا تحريره من أقدام المارين على السجادة الحمراء فالتقطت عدسات التصوير هذا الموقف.