تركي آل الشيخ يؤازر محمد الشرنوبي بعد إصابته بكورونا

قدَّم المستشار تركي ال الشيخ، رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، الدعم للفنان محمد الشرنوبي؛ بعد تأكيده اليوم، إصابته بفيروس كورونا، متمنيا له الشفاء.

ووجه تركي ال الشيخ، رسالة له، حيث كتب عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي"تويتر"،: "‏‎‏‎الف سلامه وان شاء الله نطمن عليك". وكان المطرب محمد الشرنوبي أعلن عن اصابته بفيروس كورونا المستجد وذلك عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.



وقال محمد الشرنوبي: "عملت مسحة كورونا وطلعت إيجابي، والحمد لله الأعراض خفت واتحسنت جدًا". وينتظر الشرنوبي عرض مسلسل "لؤلؤ" تدور أحداثه في 45 حلقة، بطولة: مي عمر، أحمد زاهر، نجلاء بدر، نرمين الفقي، محمد الشرنوبي، إدوارد، هيدي كرم، سلوى عثمان، عماد زيادة، حمدي هيكل، ومن تأليف محمد مهران، وإخراج محمد عبد السلام، وإنتاج شركة سينرجي.

مسلسل "لؤلؤ"، من تأليف زينب عزيز وانتهت من نصف الحلقات، ويخرجه محمد عبد السلام، وتم ترشيح عدد من الفنانين للمشاركة فى البطولة، وتم ترشح كل من أحمد زاهر، وادوارد، ونجلاء بدر، وأحمد مجدى، ونيرمين الفقى، وعدد آخر من الفنانين.

والجدير بالذكر أن الفنان محمد الشرنوبى، انضم لفريق عمل وأبطال فيلم "جارة القمر" مع كل من الفنان كريم فهمي، وياسمين رئيس، وإخراج هادي الباجوري ومن إنتاج أحمد السبكي.

الفيلم ينتمي إلى نوعية الأعمال الرومانسية الاجتماعية، حيث تجمع قصة حب رومانسية بين ياسمين رئيس و كريم فهمي بطل العمل، رغم الفارق الاجتماعي بينهما، خاصة أنها تنتمي إلى أسرة متوسطة وتتوالى الأحداث حيث يتعرضان للعديد من المواقف.

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