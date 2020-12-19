نشر الفنان حسنى شتا مقطع فيديو مع الفنانة عايدة رياض وهما يقدمان وصلة رقص خلال تواجدهما فى كواليس مسلسل "اللى ملوش كبير" وذلك عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام. وعلق شتا على الفيديو : "العسل كله والفرفشه.. فجأه كده". وظهرت عايدة رياض امكانياتها فى الرقص مع حسنى شتا فى الفيديو الذى نشره وتلقى الفيديو العديد من التعليقات الايجابية. والمسلسل بطولة ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضى واحمد سعيد عبد الغنى وعايدة رياض وتاليف عمرو محمود ياسين واخراج مصطفى فكرى. يذكر ان عايدة ريضا تشارك ايضا فى مسلسل "ورد"مع الفنانة حنان مطاوع، من المقرر تعرضه فى رمضان المقبل، ويشارك فى بطولته كل من أحمد صيام، نضال الشافعى، وتيام قمر، وسارة الشامى واخراج شادى أبو شادى.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بصحبة حسني شتا.. وصلة رقص لـ عايدة رياض فى كواليس مسلسل اللى ملوش كبير|شاهد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.