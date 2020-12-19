محمد الديب يطرح "مشاعر خالدة" بعد فترة من التأجيلات

القاهرة - محمد ابراهيم - طرح محمد الديب أحدث مؤلفاته وهي رواية بعنوان "مشاعر خالدة" في الأسواق، وذلك بعد فترة طويلة في التجهيزات التي أدت إلى تأخر طرح الرواية.

ويقول "الديب" الرواية تدور أحداثها في ظروف معاصرة حول قصة حب تنشأ بين صديقين تفرقهم ظروف المعيشة لتبدأ المشاعر الإنسانية الخالدة في إيجاد السبل في الوصول وإتمام حب بطلي الرواية.

جدير بالذكر أن الكاتب محمد الديب يُعرّف منذ الصغر بشغفه واهتمامه بالروايات والقصص، إلى أن أصبح له العديد من المؤلفات التي نالت إعجاب العديد والعديد من القراء، وكانت أول كتاباته بعنوان "المحترف" ثم صدر بعده روايتين أولهما بعنوان "حبيبتي وكفى" والأخرى بعنوان "الجميلة والشرير" وكما كان من المتوقع فقد أحرزت تلك المؤلفات نجاحًا نقديًا وجماهيريًا.