بالبينك.. إسراء عبدالفتاح تخطف قلوب محبيها بهذه الإطلالة

القاهرة - محمد ابراهيم - تحرص الفنانة إسراء عبدالفتاح على التواصل الدائم مع متابعيها وجمهورها، وذلك من خلال نشر الصور والفيديوهات على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام.

ونشرت إسراء عبر حسابها الشخصي على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام، صورة لها ظهرت فيها بإطلالة جذابة مرتدية فستان أنيق ومنفوش باللون البينك حيث اعتمدت على مكياج جريء أظهر جمال ملامحها، وحازت الصورة على إعجاب الكثير من جمهورها ومتابعيها.

يذكر أن آخر أعمال إسراء عبدالفتاح مسلسل "سكر زيادة" وهو مستوحي من المسلسل الشهير "The golden girls"، كما تجري آحداثه داخل فيلا، وتحاول كلا من نبيلة عبيد ونادية الجندي الاستحواذ على الفيلا مما يسبب الكثير من الموافق الطريفة غية التقليدية.

"سكر زيادة" من إخراج وائل إحسان وتأليف أمين جمال، ومن بطولة ومن بطولة سميحة أيوب وهالة فاخر، وتضم قائمة ضيوف الشرف أحمد السقا، روجينا، جومانا مراد، معتصم النهار، لقاء الخميسى، بيومى فؤاد، حمدى الميرغنى، مصطفى أبو سريع، مايان السيد، بدرية طلبة، هنادى مهنى، خالد أنور، سليمان عيد، شيماء سيف، مى الغيطى، طارق عبدالعزيز، إنجى على، عمر زهران، خالد أنور، أميرة هانى.