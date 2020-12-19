تعرف على موعد عرض فيلم "قمر 14" لخالد النبوي

القاهرة - محمد ابراهيم - قال الفنان خالد النبوي في لقائه في برنامج ET بالعربي أن فيلم "قمر 14" سيتم عرضه في نهاية العام مضيفاً أنه تم الإنتهاء من تصويره مع المخرج هادي الباجوري والمؤلف محمود زاهران بالإضافة إلى مجموعة كبيرة من النجوم.

وتدور أحداث الفيلم في ليلة واحدة، يكون فيها القمر مكتملاً، ولديه تأثير كبير على مسار شخصيات الفيلم، فهو فيلم اجتماعي رومانسي، يناقش العديد من القضايا الاجتماعية، والفيلم تنتهي أحداثه باختفاء القمر.

ويشارك في فيلم " قمر14" مجموعة كبيرة من النجوم منهم خالد النبوي، ياسمين رئيس، شيرين رضا، غادة عادل، أمينة خليل، بيومي فؤاد، محمد جمعة، أسماء أبو اليزيد، خالد أنور، وهو من تأليف محمود زهران، وإخراج هادي الباجوري.