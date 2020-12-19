المسامح كريم.. حمو بيكا يوجه رسالة اعتذار جديدة لـ هاني شاكر.. فيديو

أعلن مغني المهرجانات حمو بيكا اعتذاره لنقيب المهن الموسيقية الفنان هاني شاكر ولأعضاء المجلس.

وظهر بيكا في مقطع فيديو من داخل مقر نقابة المهن الموسيقية بوسط البلد، عبر صفحته الرسمية على "فيس بوك".

وقال حمو بيكا: "أنا بعتذر للأستاذ هانى شاكر انت قلبك كبير وعايزك تسامحني، وتابع أنا قدمت طلب عشان تسامحوني، وأنا بشكر النقيب هانى شاكر وأعضاء المجلس، والمسامح كريم".

وكانت نقابة المهن الموسيقية، تقدمت ببلاغ لنيابة الدخيلة فى الإسكندرية، حمل رقم 13350 لسنة 2019 إدارى الدخيلة اتهم فيه المطرب الشعبى محمد محمود مصطفى سيد أحمد الشهير بـ"حمو بيكا"، باقتحام منشأة عامة، وتحريض على العنف وإثارة الشغب، وسب وقذف الفنان هانى شاكر.

وقال محامى نقابة الموسيقيين فى الدعوى القضائية، إن حمو بيكا اعتدى لفظيا على الفنان هانى شاكر ووجه له السباب خلال تواجده بنقابة الموسيقيين، وأن حمو بيكا يمارس البلطجة للحصول على تصريح من نقابة الموسيقيين للغناء من خلال البلطجة وهو غير متوفر فيه الشروط للحصول على التصريح بعد عرضه على اللجنة الفنية المسئولة عن إصدار التصريحات الخاصة بالفنانين وممارسة المهنة.

وباشرت نيابة الدخيلة التحقيق مع حمو بيكا، وأخذ أقواله فى واقعة سب وقذف هانى شاكر ونقابة الموسيقيين أثناء تواجده للحصول على تصريح لحفل فنى، وقام بنشر فيديو على مواقع التواصل الاجتماعى الخاص به ليظهر استياءه من اللجنة والنقابة لتعنتها معه.