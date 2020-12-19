بعد إصابته بفيروس كورونا.. تعرف على مكان عزل محمد الشرنوبي

يقضي الفنان محمد الشرنوبى حاليًا، فترة عزله، فى المنزل؛ وذلك بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وأعلن الشرنوبى، إصابته بفيروس كورونا المستجد، عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، حيث كتب: "عملت مسحة كورونا وطلعت إيجابي، والحمد لله الأعراض خفت، واتحسنت جدًا".

ويعانى "الشرنوبى" من بعض الأعراض التى تؤكد إصابته، ولعل من أبرزها، ارتفاع فى درجة الحرارة، بجانب فقدان حاسة الشم.

وكانت قد اتهمت المنتجة سارة الطباخ، خطيبها السابق، المطرب محمد الشرنوبي، بسرقة "سكوتر" منها، وحررت ضده محضرًا، بقسم شرطة أكتوبر أول.

وتلقت غرفة النجدة، بلاغا، من سيدة، تطلب فيه تحرير محضر بعثورها على دراجة نارية "سكوتر" مسروقة منها داخل أحد الكومباوندات في أكتوبر.

وانتقلت قوة أمنية، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأحيل لقسم الشرطة، الذي أخطر نيابة أكتوبر أول، برئاسة المستشار أسامة ربيع، للتحقيق.

وأشارت التحريات إلي أن المنتجة سارة الطباخ ذكرت في محضر الشرطة، أنها أثناء تواجدها في كومبوند بشارع مدينة مبارك، لزيارة أصدقائها، ومغادرتها، شاهدت "سكوتر" مسروقا منها منذ 8 أشهر.

وذكرت الطباخ في محضر الشرطة، أنها لم تحرر محضرا وقت اكتشافها سرقة الـ"سكوتر"، وعندما شاهدته في الكومباوند، سألت أفراد الأمن عن مالكه، فأخبروها أنه ملك المطرب محمد الشرنوبي، فوجهت له تهمة السرقة.

واستمعت قوات الشرطة لأقوال أفراد الأمن، الذين قرروا أنهم فوجئوا بسارة الطباخ، تسأل عن مالك سكوتر، فأخبروها أنه ملك المطرب الشرنوبي، وأضاف أفراد الأمن، أنهم اتصلوا هاتفيا بالمطرب، الذي يسكن في ذات الكومباوند، وردد قائلا: أيوة كانت جايبهالي هدية في عيد ميلادي، لو عايزاه خلوها تاخده"، ثم اتصلت السيدة بالنجدة.

وحرر محضر بالواقعة، وأحيل للنيابة العامة للتحقيق.