حضور مبالغ فيه لـ ليلى وملك أحمد زاهر في المناسبات الفنية..بالصور

ليلى وملك أحمد زاهر استطاعت كل منهما أن تحجز مكانا بين النجوم في العديد من المهرجانات والتكريمات التي أقيمت خلال الفترة الماضية، وذلك بعد النجاح الكبير لهما في أكثر من عمل فني، وعودتهما القوية للدراما.

تكريم ليلى أحمد زاهر بعد نجاحها في مسلسل "الفتوة"

ملك وليلى أحمد زاهر بعد فترة من الابتعاد عن المشاركة في أي أعمال فنية بعد نجاحهما الكبير في السنوات الماضية، استطاعت كل منهما أن تحجز مكانا في العديد من الأعمال الدرامية المهمة كما كان لهما تواجد أيضا في العديد من المناسبات والفعاليات الفنية البارزة.

ليلى أحمد زاهر بعد النجاح الكبير الذي حققته في رمضان الماضي من خلال مسلسل "الفتوة" تم تكريمها في إحدى الفعاليات الفنية الخاصة مما جعلها تصف هذه الجائزة بالحلم بالنسبة لها فكتبت: "جائزة الحلم التي طال انتظارها، تحولت الليلة إلى حقيقة..فخورة للغاية بتكريمي"، وقد ظهرت الفنانة المصرية الشابة بفستان أسود جذب الأنظار لها وأشاد به متابعيها، ولم يكن هذا التكريم هو الأول لليلى أحمد زاهر حيث انها كرمت كذلك في إحدى المهرجانات الفنية في الأشهر الماضية.

حضور ملفت لليلى وملك أحمد زاهر في المناسبات الفنية

ملك أحمد زاهر اعتادت كذلك التواجد مع شقيقتها ووالدها الفنان أحمد زاهر في العديد من المناسبات حيث تواجدت ملك زاهر بجوار ليلى زاهر وظهرت في صورة وهي تبكي بعد تكريم شقيقتها، كما تم تكريم والدها كذلك وعلقت الفنانة الشابة على هذا التكريم عبر حسابها على "انستجرام" فكتبت: "دائما تجعلني فحورة بك أحبك يا زيزو".

ملك وليلى أحمد زاهر لم تكتف أي منهما بالتواجد معا في التكريمات بل ظهرت كل منهما في العديد من المناسبات الرسمية التي كان آخرها الدورة الـ42 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، حيث ظهر الثنائي على السجادة الحمراء للمهرجان، وعلقت ليلى زاهر على الصورة التي جمعتها بشقيقتها في فعاليات المهرجان: "نعيش الحياة معا".

عودة قوية لابنتي;أحمد زاهر للدراما بعد غياب سنوات

ليلى وملك أحمد زاهر انتشرت لهما كذلك العديد من الفيديوهات والصور أثناء تواجدهما في أكثر من حفل زفاف لزملائهما وكان من بينهم حفل زفاف الفنانة هنادي مهنا وأحمد خالد صالح، وخطفت كل منهما الأنظار برقصتهما معا في حفل الزفاف، وعادت الفنانة ليلى أحمد زاهر بشكل قوى للدراما حيث تشارك في مسلسل "وادي الجن (الكهف)" الذي من المقرر أن ينتهي تصويره خلال شهر يناير القادم، وسوف يعرض على إحدى المنصات الرقمية، كما بدأت كذلك تصوير مسلسل "في بيتنا روبوت"، وتشارك الفنانة الشابة ملك أحمد زاهر في أكثر من عمل جديد منها مسلسل "لؤلؤ" مع الفنانة مي عمر والذي من المقرر أن يبدا عرضه في 27 ديسمبر الجاري، كما تشارك في مسلسل "نسل الأغراب" مع كل من الفنان أحمد السقا، وأمير كرارة والذي من المقرر عرضه في شهر رمضان 2021.