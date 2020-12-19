شيرين عبد الوهاب تتصدر التريند بصورة قديمة..لازالت مختفية ولم تفقد وزنها !

شيرين عبدالوهاب تصدرت اهتمام الجمهور خلال الساعات الماضية بعدما انتشرت صورة لها كشفت عن فقدانها لوزنها، وقد تداول الجمهور الصورة بشكل واسع على وسائل التواصل الاجتماعي.

صورة لشيرين عبد الوهاب تثير الجدل

شيرين عبد الوهاب انتشرت صورة لها على وسائل التواصل الاجتماعي اعتبرها البعض دوت الخليج أحدث ظهور للفنانة المصرية التي ابتعدت عن وسائل التواصل الاجتماعي خلال الفترة الماضية وتعلق بشكل متقطع عبر حسابها على "تويتر" عن أبرز الأحداث او المناسبات الخاصة لزملائها في الوسط الفني، الصورة نشرها خبير التجميل علاء التونسي عبر حسابه على "انستجرام"، وتداولها قطاع واسع من الجمهور الذي اهتم بالحديث عن فقدان الفنانة المصرية لوزنها خصوصا وأنها عانت من الوزن الزائد خلال الفترة الماضية، وحصدت الصورة آلاف الإعجابات، بعدما ردد البعض أن هذا الظهور هو الأحدث للفنانة المصرية.

تاريخ الصورة المتداولة لشيرين عبدالوهاب

شيرين عبدالوهاب والصورة التي تم تداولها لها ليست بالجديدة وهي أيضا ليست أحدث ظهور للفنانة المصرية حيث أن خبير التجميل علاء التونسي قد نشر للفنانة شيرين عبدالوهاب مجموعة من الصور في شهر يوليو الماضي كانت من ضمنها هذه الصورة، وحتى الآن لم تنشر الفنانة المصرية أي صورة جديدة لها خلال الفترة الماضية عبر حسابها على "تويتر" الذي تنشر عليه العديد من التغريدات الخاصة والتي كان آخرها للفنان أشرف زكي بعد تكريمه في المهرجان العربي للمسرح حيث نشرت صورة له وعلقت عليها قائلة: " اب و اخ و صديق لكل فنانين مصر، التكريم يتشرف بوجود اسمك عليه، رينا يخليك لينا دكتور أشرف زكي".

آخر ظهور للفنانة شيرين عبدالوهاب

شيرين عبد الوهاب كشفت في شهر نوفمبر الماضي عن أحدث أعمالها الفنية، وذلك بعد فترة من الاختفاء والشائعات حول حياتها الزوجية مع حسام حبيب، حيث تحدثت في تسجيل صوتي لبرنامج "ام بي سي ترينديغ" عن بعض المفاجآت الفنية والتي في مقدمتها التحضير لألبومها الجديد، فأكدت أنها تعيش فترة عمل متواصل بسبب تسجيل أغاني ألبومها الجديد، وأضافت مازحة إن صوتها به شجن بسبب تسجيلها للأغاني، وقالت إنها ستطرح قريباً ألبوم مصغر للجمهور قبل طرح ألبومها الكامل والذي يعتبر التعاون الأول لها مع روتانا بعد تعاقدها الجديد معها،.

وأضافت شيرين عبدالوهاب أنها سوف تشارك في عمل تمثيلي يقدمها الجمهور بشكل مختلف، وانها سوف تبدأ جلسات خاصة في الفترة القادمة بشأن هذا العمل، وأكدت الفنانة المصرية على قوة علاقتها بزوجها حسام حبيب وذلك بعد شائعات انفصالهما، وقالت إنه أيضا يعمل في أغانيه الجديدة، وقالت إنها ليست فنانة فقط ولكن لديها زوج تريد أن تهيئ له جو مناسب لكي ينتج أعمال جيدة.