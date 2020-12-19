تطورات الوضع الصحي للفنان محمد منير بعد خروجه من المستشفى

محمد منير بعدما تسبب في قلق العديد من محبيه بعد دخوله إلى المستشفى خلال الساعات الماضية وخضوعه لبعض الفحوصات، وقد صدر بيانا من نقابة المهن الموسيقية يكشف تفاصيل الوضع الصحي للفنان المصري.

الفنان محمد منير يخرج من المستشفى

نقابة المهن الموسيقية أصدرت بيانا كشفت من خلاله عن تفاصيل الوضع الصحي للفنان محمد منير، والذي نقل إلى المستشفى بعدما تعرض لأزمة صحية، بيان النقابة أكد أن حالة الفنان محمد منير مستقرة وأنه تعرض لحالة إجهاد تسببت في هذه الأزمة وذلك نتيجة الجهد المتواصل له خلال الأيام الماضية أثناء تحضيره لألبومه الغنائي الجديد، كما أشار البيان إلى أن الفنان محمد منير خضع لبعض الفحوصات الطبية وأنه عاد إلى منزله ولا يتواجد حاليا في المستشفى كما تردد في الساعات الأخيرة، وأن الفنان هاني شاكر نقيب الموسيقيين قد تواصل معه من أجل الاطمئنان عليه، وذلك بعدما أثار قلق محبيه في مصر والعالم العربي نتيجة تداول العديد من الأخبار عن وضعه الصحي.

محمد منير يستعد لطرح ألبوم "باب الجمال" الأسبوع القادم

نقابة المهن الموسيقية أوضحت كذلك في بيانها أن الفنان محمد منير خلال ساعات سوف يستأنف التحضير لألبومه الجديد والذي اقترب على الانتهاء منه بشكل كامل وسيتم طرحه في الأسبوع المقبل، ويحمل الألبوم عنوان "باب الجمال"، ويتعاون من خلاله مع مجموعة كبيرة من الشعراء والملحنين من بينهم أحمد حسن راؤول، وعمر إسماعيل، وسامر أبو طالب، وقد نشر العديد من النجوم رسائل الدعم للفنان محمد منير في أزمته الصحية الأخيرة منهم الفنانة نادية الجندي التي نشرت صورة للفنان المصري عبر حسابها على "انستجرام" وكتبت: "ألف ألف سلامة علي الكينج صديقي العزيز محمد منير، ربنا يشفيك يارب ويقومك بالسلامة لجمهورك الكبير، تمنياتي لك بالشفاء العاجل ودوام الصحة ومبروك علي ألبومك الجديد (باب الجمال) بالنجاح والتوفيق إن شاء الله"، كما علقت كذلك الفنانة سمية الخشاب فكتبت: " الله يشفيه ويعافيه الكينج حبيب الملاييين".

أحدث الأعمال الغنائية للفنان محمد منير

محمد منير قد طرح في شهر يوليو الماضي أحدث أغانيه والتي حملت عنوان "الناس في بلادي" وذلك عبر قناته الرسمية على "يوتيوب"، وقد تعاون في فيديو كليب الأغنية مع الإعلامية المصرية نجوى إبراهيم وهي من كلمات الشاعر الراحل عبد الرحمن الأبنودي، وألحان محمد رحيم، والكليب إخراج أحمد عبد المحسن، وقد بلغت عدد مشاهدات الأغنية ما يقارب من مليون و400 مشاهدة.

يذكر أن محمد منير كان قد أحيا حفلًا في مايو الماضي وتحدث عن أزمة انتشار فيروس كورونا والخوف الذي أصبح يسيطر على الجميع، وتحدث كذلك عن حالته الصحية حيث أكد أنه اجرى عملية بسيطة في مفصل الحوض وأنه لم يكن قادرا على الوقوف، لكن حالته تحسنت كثيرا خلال الفترة الماضية وطلب من أحد مساعديه أن يساعده على الوقوف ليؤكد على تماثله للشفاء.