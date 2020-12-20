عدوية: نجحت بجدارة كمطرب ولم أحقق نجاحًا كبيرًا كممثل

القاهرة - محمد ابراهيم - قال نجم الاغنية الشعبية أحمد عدوية، أنه لم ينجح كممثل و لكنه نجح كمؤدى لانه بالأساس مطرب وحقق نجاح كبير باغانيه وحفلاته فى مصر والعالم أجمع ومن أكثر الأفلام التى أحبها فيلم "حسن بيه الغلبان"، لأني تعبت فيه لانه بيعبر عن حاجات وذكريات في حياتي.

وأضافت زوجة عدوية خلال الجزء الثانى من لقاءه مع الاعلامى دكتور عمرو الليثى ببرنامجه "واحد من الناس" على شاشة "الحياة"، أن محمد ابنها ممثل عظيم وبيقلد كويس جداً لكنه مش مقتنع انه يبقى ممثل ومطرب مع بعض.

وعلى جانب اخر قال عدوية، أنه لا يعرف حسن شاكوش أو حمو بيكا ولم أهتم باغانى المهرجانات او اسمعها ولكنى دائما اسمع اغانى الست "أم كلثوم".

وأضاف عدوية أن شعبان عبد الرحيم، الله يرحمه كان زى اخويا الكبير و زورته في المستشفى و كان بينا ود و عشره .