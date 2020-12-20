مي عز الدين تتغلب على أوجاع البرنسيسة بيسة بـ خيط حرير

استطاعت الفنانة مى عز الدين ان تخطف الأنظار اليها من خلال مسلسل "خيط حرير" الذى يعرض حاليا ويحقق نجاحا كبيرا وياتى هذا العمل بمثابة رد اعتبار لـ مى عز الدين التى لم تحقق نجاحا كبيرا فى أعمالها الاخيرة خاصة مع ابتعادها عن السينما.

نرصد فى التقرير التالى خبايا نجاح مى عز الدين فى مسلسل خيط حرير.

خيط حرير مى عز الدين :

تاليقت مى عز الدين فى العمل نظرا لكونه من الاعمال التى كتبت بشكل جيد فضلا عن عرضها خارج السابق الرمضانى وهو ما اتاح فرصة لمشاهدتها بشكل مختلف كما استطاعت مى عز الدين ان تستعيد جزءا كبيرا من بريقها من خلال شخصية مثيرة للجدل ابدعت فى تجسيدها على الشاشة بشكل جيد.

مى عز الدين وتعاونها مع المؤلف محمد سليمان عبد الملك والمخرج ابراهيم فخر :

قال مؤلف العمل محمد سليمان عبد المالك إنه عرض فى البداية فكرة المسلسل على المخرج، وكان خائفا من رد فعل المخرج ومى، لكنهما تحمسًا لفكرة المسلسل جدا.

بينما أكد إبراهيم فخر أنه كان قلقا بطرح المسلسل بعيدا عن شهر رمضان باعتباره الموسم الأساسى للدرما، لكن بعد تجربة "خيط حرير" وجد أنه حقق نجاحا كبيرا وصنع موسما خاصا، مشيرا إلى أن أى عمل جيد يجذب المشاهد، وأن شركة سينرجى تبذل مجهودا كبيرا فى صنع أكثر من موسم غير موسم رمضان.

وقال مخرج مسلسل "خيط حرير" إبراهيم فخر، إن النجمة مى عز الدين ليست ممثلة شاطرة فقط، لكنها ملتزمة، معلقا: "الالتزام والجدية أكتر حاجة مخليانى متمسك بالشغل مع مى عز الدين"، مشيرا إلى أن مى أحبت الشخصية لذلك قدمتها بشكل مبدع، وأكد أن الحالة العامة للمسلسل مثل لعبة الشطرنج لعبة موترة للغاية لكن اللاعبين يلعبون ببطء وتفكير عميق.

غياب مى عز الدين عن رمضان :

يعد مسلسل مى عز الدين يمثل عودة لها بعد ان غابت عن رمضان الماضى وكان من المقرر ان يعرض هذا العمل فى رمضان الا ان قررت الشركة المنتجة تاجيله كما ان هذا العمل ياتى بعد سلسلة من الاعمال التى قدمتها مى عز الدين ولم توفق فيها مثل اخر اعمالها "البرنسيسة بيسة" والذى لقى هجوما شرسا من جانب الجمهور عند عرضه فى رمضان قبل الماضى وهو نفس الحال بالنسبة لمسلسلها "رسائل" والذى عرض فى عام 2018.

غياب مى عز الدين عن السينما :

بينما تغيب مى عز الدين عن السينما منذ ان قدمت فيلم "جيم اوفر" فى عام 2012 مع الفنانة يسرا لتغيب عن السينما ما يقرب من 8 سنوات.