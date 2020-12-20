فادي رزق يجمع 60 فنانا في جولة عروض ستاند أب كوميدي عالمية

يستعد الفنان فادي رزق لتقديم جولة عروض ستاند أب كوميدي عالمية في الولايات المتحدة الأمريكية مطلع العام الجديد، بعد انتهائه مؤخرًا من تصوير برنامجه الكوميدي "كوارانتين شو"، الذي يجمع خلاله أكثر من 60 فنانًا من نجوم الدراما والموسيقى.

"شو" كوميدي غير مألوف يجمع خلاله فادي بين روح الـ Stand Up Comedy وبين الحوار الفني الخفيف، عبر برنامج حواري كوميدي على منصة انستجرام، يستضيف في كل حلقة نجمًا من نجوم الفن والموسيقى والرياضة والشخصيات العامة في حوار عن رحلتهم الفنية والصعوبات التي واجهتهم لتحقيق أحلامهم وسط الصعاب، مع إضفاء جرعة مركزة من الكوميديا وخفة الدم.

وجمع فادي رزق أكثر من 60 فنانًا خلال الموسم الأول من "كوارانتين شو"، من بينهم أحمد أمين وكريم أبوزيد وحسن أبو الروس ومحمد جمعة وشريف رمزي ومروان يونس وشادي ألفونس وأبو بكر شوقي وعمر الشناوي والمغنية دينا الوديدي واللبنانية سينتيا خليفة، ويستعد حاليًا للانطلاق في تصوير حلقات الموسم الثاني من البرنامج، باستضافة المخرج العالمي مات سكاندري، الذي أخرج ثلاثة أفلام شهيرة للنجم العالمي بروس ويليس.

واختار فادي تسمية "كوارانتين شو" من وحي أزمة وباء فيروس كورونا، الذي أجبر البشرية على التباعد الاجتماعي وأدى لإلغاء كافة التجمعات والفعاليات الفنية والترفيهية وأدى لعزلة الناس في بيوتهم بالحجر الصحي، ومن هنا قرر تقديم برنامج كوميدي خفيف ومختلف من وحي الحجر نفسه، مع إضفاء لمسات من خفة الدم والستاند أب كوميدي مع استعراض رحلة الفنانين وتجربة حياتهم مع ظروف الوباء.

فادي رزق، ممثل وستاند أب كوميديان مصري الأصل يعيش حاليًا في نيويورك، حفر اسمه في ساحة الكوميديا العالمية بتقديمه عروض ستاند أب في أهم المسارح الأمريكية، التي عرض عليها أهم نجوم الكوميديا في العالم أمثال آدم ساندلر وإيدي ميرفي، منها "نيويورك كوميدي كلوب" و"نيوجيرسي آرت سنتر" و"برودواي كوميدي كلوب" بجانب مسرح "ميوزيك هول" في دبي، ويعد أحد رواد مجال الستاند أب كوميدي في أمريكا، وينقل ثقافة الكوميديا المصرية والعربية للجمهور الأمريكي بنجاح، ويستعد حاليًا لتقديم جولة عروض كوميدية عالمية في أمريكا مع بدايات العام الجديد بعد انقشاع غمة وباء كورونا.