نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هنا داوود لـ"الفجر الفني": طلبت إني أضرب حقيقي عشان أحس بالمشهد في "وادي الجن".. وفرحت بتعليق أسماء جلال في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعربت الفنانة الشابة هنا داوود عن سعادتها البالغة بالمشاركة فى مسلسل "وادى الجن"، حيث تلعب فيه دور رئيسي وتقدم دور شخصية "عاليا" التى تمر بتحديات كثيرة ضمن أحداث المسلسل.

وكشفت هنا داوود لـ"الفجر الفني"، عن السمة المشتركة بينها وبين الشخصية التى تقدمها "عاليا"، وهى أنها تفكر فى الناس قبل ماتفكر فى نفسها.

وعن أصعب المشاهد التي واجهتها أثناء تصوير "وادى الجن" هوضربها من الفنان عبد الرحمن اليماني، مشيرًا إلى أنها طلبت منه أن يضربها حتى تشعر بالمشهد، موضحة أن كل ما يوجد فى المشهد من صريخ أو إسالة دماء فهو حقيقي.

وعن أبرز ردود الأفعال التي قيلت لها عقب عرض المسلسل فى "القاهرة السينمائي"، موضحة أنها كانت إيجابية ورائعة، وإن جميع المشاهدين تحمسوا لمعرفة الحبكة الدرامية وما سيتعرضون له، وأبرز تعليق قيل لها من الفنانة أسماء جلال سؤالها عن بقية الأحداث عقب تدمير الكهف بالتزامن مع انتهاء عرض الحلقة الأولى.

يذكر أن "وادى الجن" تأليف منه إكرام وعمر خالد ومحمد هشام عبية، وبطولة مجموعة من الفنانين الشباب، يوسف عثمان، ليلى أحمد زاهر من مصر ومحسن منصور من السعودية، ورؤى شنوحة من لبنان، والنجوم خالد كمال، فراس سعيد وريهام سعيد، علا رامي، إلى جانب شمم الحسن من العراق، عبد الرحمن اليماني من السعودية، سينثيا خليفة من لبنان والوجوه الشابة هنا داوود وحسن مالك.