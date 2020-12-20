نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر منى زكي لـ"الفجر الفني": السوشيال ميديا أثرت سلبا على الفنان.. ولهذا السبب كانت عندي عقدة من التمثيل (حوار) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - *

وأنا صغيرة قررت أنى مشاركش فى أي عمل فني عشان الناس ضحكت عليا.

*أولادي حرموني من العالمية وحاولت أوزان بين الأمومة والفن.

*فيلم "السادات" من أقرب الأعمال الفنية التى قدمتها إلى قلبى.

*تعاقدت على أكثر من عمل فني وفى مرحلة التحضير الآن.

*السوشيال ميديا أثرت فى الفنان بشكل كبير، ولكن لاتشغلني كثيراً.

فنانة استطاعت أن تخطف الأنظار وتدخل قلوب جمهورها ومتابعيها بكل بساطة وسلاسة، تميزت بالموهبة سواء فى التمثيل أو الرقص أو الأداء الصوتي، تنوعت أدوارها مابين الرومانسي والكوميدي والتراجيدي، وفى كل مرة قادرة على إقناعك بالشخصية التى تجسدها.

قدمت العديد من المشاركات الفنية الهامة، بداية من أدوارها في الأفلام الرومانسية والكوميدية مثل "صعيدي في الجامعة الأمريكية" و"أفريكانو" و"الحب الأول" و"تيمور وشفيقة" و"أبو علي"، كما تألقت في المسرح من خلال مسرحيات "عفروتو" و"كده أوكي".

أجري "الفجر الفني" حوارًا خاصًا مع الفنانة مني زكي، لتكشف لنا بداياتها فى عالم التمثيل، ماتستعد له خلال الفترة المقبلة، أقرب الأعمال الفنية التى قدمتها إلى قلبها، وأمور كثيرة خاصة بها.

وإلى نص الحوار:

فى البداية.. حدثينا عن بداياتك فى مجال التمثيل ومتى ظهر حبك للفن؟

وأنا صغيرة كنت بحب أشاهد الأفلام والمسرحيات وعندما شاهدت فيلم "الزوجة ال ١٨" شعرت بانبهار كبير وكنت سعيدة جدا بالتمثيل والطريقة، وكنت دائماً أشتري شرائط وأشاهد مسرحيات عربية، وكنت وأنا صغيرة أساعد زمايلى فى المسرح، وفى يوم من الأيام واحدة من زميلاتى تغيبت عن المسرح واضطريت أكون مكانها، ولبست ملابسها وطلعت على المسرح قولت الجملة والناس ضحكت، وقتها قررت أنى مشاركش فى أي عمل فني.

وفى يوم من الأيام والدتي أخبرتني أن الفنان محمد صبحي طالب ناس للتمثيل وأنا كنت بحبه جدا، لذلك قررت إني أقدم لكى أراه فقط ومن هنا كانت بداياتى فى دخول مجال التمثيل.

ماذا يمثل لك عالم التمثيل وكيف أثر فى شخصية منى زكي؟

التمثيل علمني كثير جداً جعلني أجسد شخصيات كثيرة ومختلفة واعيش بداخلها وأشعر بها، جعلنى قريبة من الناس وأشعر بكل شخص قمت بتجسيد شخصيته.

قدمتي العديد من الأعمال الفنية.. ما أقربها لقلب مني زكي؟

"أضحك الصورة تطلع حلوة"، "أيام السادات"، "احكي يا شهرزاد"، "تيمور وشفيقة"، "دم الغزال"، "أفراح القبة".

وقفتي أمام أحمد زكي فى أكثر من عمل.. كيف استفدت من هذه التجربة؟

اتعلمت من الراحل أحمد زكي الكثير وأنا محظوظة جدا بالعمل معه، وهو من أقنع المخرج محمد خان بيه بعد أن رفضني ثلاث مرات فى دور "جيهان" فى فيلم "أيام السادات"، وأنا أحبه كثيراً.

بعد أن تألقت فى عالم التمثيل وقدمت الكثير.. لماذا لم تفكري فى العالمية؟

أولادى حرموني من الوصول إلى العالمية، وأنا لدي حياة موازية بجانب الفن أكون فيها أما وزوجة، وأحاول أن أوازن بين الجانبين.

هل تري أن السوشيال ميديا أثرت على الفنان.. وما علاقتك بها؟

السوشيال ميديا أثرت في الفنان بشكل قد يكون غير إيجابي، حيث أن شركات الإنتاج تختار الممثل وفقا لعدد المتابعين له على السوشيال ميديا، وأنا لاأشغل بالى بها.

فى نهاية حديثنا.. ما الأعمال الفنية التى تستعد لها منى زكى خلال الفترة المقبلة؟

اواصل حاليا تصوير المشاهد الأخيرة فى مسلسل "تقاطع طرق"، كما تعاقدت على فيلم لبنانى مصرى، وتعاقدت أيضاً على فيلم من إنتاج محمد حفظى وإخراج هانى خليفة وتأليف محمد رجائى، بعنوان "القاهرة مكة"، وفيلم "السرب" للفنان أحمد السقا.