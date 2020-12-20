ماريتا الحلاني: متحمسة لدوري بـ"الحي الشعبي"

القاهرة - محمد ابراهيم - قالت الفنتانة الشابة ماريتا الحلاني، إنها ستقوم بدور البطولة في مسلسل "الحي الشعبي" من إنتاج مروى غروب وكتابة فيفيان أنطونيوس، التصوير سيبدأ خلال أيام.

وقالت في تصريحات صحفية أنها متحمسة جداً لهذا المسلسل، خصوصاً أن الدور قريب إلى قلبي ومشوّق، وهو سيشكل نقلة وتحوّلاً في مسيرتي التمثيلية.

وأشارت إلى أن المسلسل عبارة عن دراما اجتماعية ويجسد الواقع، وهناك مسلسل ثانٍ من 8 حلقات أحلّ فيه ضيفة كماريتا الفنانة، ولا ننسى مشاركتي في مسلسل 2020 مع الممثلين قصي خولي ونادين نجيم للموسم الرمضاني القادم، وهذا الأخير سيكون تجربتي التمثيلية الأولى، وأجسد من خلاله دوراً لا يشبهني وقد تحديت نفسي من خلاله.