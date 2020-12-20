عدوية: فكرة زحمة يا دنيا زحمة من عربية فول

قال الفنان أحمد عدوية إن فكرة أغنية زحمة يا دنيا زحمة جاءت له عندما كان يأكل على عربية فول وسمع واحد بيقول لزميله زحمة الدنيا زحمة.

وأضاف عدوية خلال الجزء الثانى من لقائه مع الاعلامى دكتور عمرو الليثى ببرنامجه واحد من الناس على شاشة الحياة: روحت للمنتج و قولتله هعملها اغنية و اصريت ، و جبنا الموسيقار هانى شنودة ولحنها وكسرت الدنيا في مصر و مازالت مستمرة حتى الآن.

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