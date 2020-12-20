أحمد عدوية: حسن بيه الغلبان يعبر عن ذكريات في حياتي

قال نجم الأغنية الشعبية أ حمد عدوية إنه لم ينجح كممثل ولكنه نجح كمؤدى لأنه في الأساس مطرب، وحقق نجاحا كبيرا بأغانيه وحفلاته فى مصر والعالم أجمع، ومن أكثر الأفلام التى أحبها فيلم " حسن بيه الغلبان" لأنه يعبر عن ذكريات في حياته.

وتابع عدوية انه لا يعرف حسن شاكوش او حمو بيكا ولا يهتم بأغانى المهرجانات أو يسمعها، ولكنه دائما يسمع اغانى الست "ام كلثوم " .

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واضاف عدوية: شعبان عبد الرحيم الله يرحمه كان زى اخويا الكبير و زورته في المستشفى و كان بينا ود و عشره .

وأضافت زوجة عدوية خلال الجزء الثانى من لقاءه مع الاعلامى عمرو الليثى ببرنامجه واحد من الناس على شاشة الحياة، ان محمد ابنها ممثل عظيم لكنه لا يقتنع ان يصبح ممثل ومطرب في نفس الوقت.