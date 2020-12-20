زوجة عدوية: زوجي فرفوش وراجل عمره ما يتعوض

وأضافت: كنا فى مشاكل دائما بسبب المعجبات، لأنهم كانوا بيجوا تحت البيت ويخدوه، وكان يرد عليا أنا فنان مشهور ولازم يبقى ليا معجبين .
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وتابعت: احمد عدوية زوج فرفوش بس المهم تعمله اللى هو عاوزه ، وأحمد عدوية راجل عمره ما يتعوض .
وأشارت إلى أن عدوية يبدأ يومه بشاور ويقعد في ركن خاص بيه في البيت اسمه ركن عدوية يشرب شاى و ينتظر أحفاده احمد و ياسين يلعب معاهم .
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