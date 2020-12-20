زوجة عدوية: زوجي فرفوش وراجل عمره ما يتعوض

قالت زوجة الفنان أ حمد عدوية خلال الجزء الثاني من لقائه مع الإعلامى عمرو الليثى ببرنامجه واحد من الناس على شاشة الحياة، أن أول هدية من زوجها كانت عروسة اسمها كيتى وفستان الزفاف من لندن.

وأضافت: كنا فى مشاكل دائما بسبب المعجبات، لأنهم كانوا بيجوا تحت البيت ويخدوه، وكان يرد عليا أنا فنان مشهور ولازم يبقى ليا معجبين .

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وتابعت: احمد عدوية زوج فرفوش بس المهم تعمله اللى هو عاوزه ، وأحمد عدوية راجل عمره ما يتعوض .

وأشارت إلى أن عدوية يبدأ يومه بشاور ويقعد في ركن خاص بيه في البيت اسمه ركن عدوية يشرب شاى و ينتظر أحفاده احمد و ياسين يلعب معاهم .