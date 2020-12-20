جنا عمرو دياب تبهر جمهورها بصوتها عبر إنستجرام.. فيديو

نشرت جنا عمرو دياب مجموعة فيديوهات جديدة عبر حسابها الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام.

وظهرت وهى تجرب الغناء فى غرفتها وقد اظهرت قدرتها على الغناء، ونال صوتها اعجاب متابعيها.

كانت جنا والدها شاركت والدها الغناء فى اغنية " جميلة" من البومه الاخير " سهران".

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‎علي الجانب الآخر حقق برومو اغنية اهه اهه للهضبة عمرو دياب عدد مشاهدات مرتفعة عبر قناته الرسمية بموقع يوتيوب.

‎كان عمرو دياب توجه بالشكر إلى الإعلامي إبراهيم عيسى، بعد الحديث عن تجربته الغنائية الطويلة ومشواره الفني الكبير في تصريحات صحفية، ووجه له رسالة عبر حسابه على تويتر.

‎وكتب عمرو: "إلى الاستاذ إبراهيم عيسى كلامك عن تجربتي الموسيقية أشمل وأهم ما قيل عن مشواري (أنا شفت مشواري في كلامك كأنك كنت معايا في كل لحظة). كل الشكر والتقدير أستاذي إبراهيم عيسى.