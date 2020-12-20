وأضاف عدوية خلال الجزء الثانى من لقائه مع الإعلامى دكتور عمرو الليثى ببرنامجه واحد من الناس على شاشة الحياة، ان له أمنية يتمنى من الله ان يحققها وهي ان يؤدي فريضة الحج .
اقرأ أيضًا:
واضاف عدوية حققت كل ما اتمناه خلال مسيرتى المهنية ، والحمد لله على كل شئ
وعقب عمرو الليثى ان هناك دراسة دكتوراه في جامعة الإسكندرية عن الفنان احمد عدوية و أساليب أدائه في الغناء العربى .
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عدوية: محمد رمضان الأصلح لتقديم قصة حياتي في مسلسل على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.