مي عز الدين تتصدر التريند بسبب الحلقة قبل الأخيرة من مسلسل "خيط حرير"

مي عز الدين تصدرت تريند موقع تويتر بالتزامن مع عرض الحلقة قبل الأخيرة من مسلسلها "خيط حرير"، والذي شهد أحداث مشوقة وساخنة في نهايته.

أحداث مشوقة في الحلقة قبل الأخيرة من "خيط حرير"

وتصدرت الفنانة مي عز الدين تريند موقع تويتر في الساعات الأخيرة بسبب الأحداث الأخيرة والمشوقة من مسلسلها "خيط حرير" في الحلقة 34 وقبل الأخيرة من المسلسل، وتفاعل الجمهور مع الأحداث المشوقة في المسلسل، بالإضافة إلى فك بعض الألغاز في الأحداث، وأبرزها الكشف عن قاتل "يوسف"، بالإضافة إلى اتهام مي عز الدين في قتل "فؤاد" وهي الأحداث التي شغلت الجمهور في الحلقات الأخيرة.

مي عز الدين تشوق الجمهور لأحداث "خيط حرير" الأخيرة

وشوقت مي عز الدين الجمهور لأحداث مسلسل "خيط حرير" الأخيرة، ونشرت على حسابها بفيسبوك عدة مقاطع فيديو وتدوينات عن الأحداث الغامضة في المسلسل، ونشرت مقطع فيديو لأغنية مؤثرة عن أحداث المسلسل وقالت:" انتهت الحرب اللي مابينا ومحدش فاز.. في الاخر انا وانتوا خسرنا اهو ده الإنجاز، كلمات بسيطة وصفت كل حاجة بجد".

وكذلك شوقت مي عز الدين الجمهور لمعرفة نهاية قصة حب "علي" الذي يجسده محمود عبد المغني و "مسك" التي تجسدها مي عز الدين، وذلك بعد التقارب بينهما في الأحداث بسبب دفاع علي عنها في قضية اتهامها بالقتل، وعلقت مي عز الدين على أحد مشاهد المسلسل وطلبت من الجمهور تخمين نهاية قصة الحب وقالت:" نظرات "علي" وكلامه كلهم حب ل"مسك".. تفتكر ممكن يتجوزوا في النهاية ؟ تابعوا مسلسل خيط حرير".

مي عز الدين تعود بمسلسل "خيط حرير"

وحظي مسلسل "خيط حرير" لمي عز الدين على متابعة كبيرة بعد عرضه مؤخراً، وتلقت إشادات من جمهورها على العمل، والذي تعود به إلى الدراما بعد غيابها عن موسم رمضان الماضي، و مسلسل "خيط حرير" تدور أحداثه في 35 حلقة ويشارك في بطولته مع مي عز الدين كل من محمود عبد المغني وسوسن بدر ونيكولا معوض ومي سليم وهنادي مهنى ومحمد سليمان وصفاء الطوخي ومحمد علي رزق وولاء الشريف وعبد الرحيم حسن وحنان سليمان وأحمد صيام، وغيرهم، وهو من إنتاج شركة سينرجي، وتأليف محمد سليمان عبد المالك، وإخراج إبراهيم فخر.