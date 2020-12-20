كورونا والنجوم..محمد الشرنوبي وعمرو مصطفى آخر المصابين وشهيرة تقلق الجمهور بعد إصابة عائلتها

القاهرة - دوت الخليج الأحد,20 كانون اﻷول (ديسمبر) 2020 - 02:51
أصيب عدد من النجوم في الأيام الأخيرة بفيروس كورونا، وانضم إليهم الفنان محمد الشرنوبي ومن قبله ديما بياعة والممثلة بسنت شوقي بالإضافة إلى حفيد محمود ياسين.
محمد الشرنوبي يعلن إصابته بكورونا
وأنضم الفنان محمد الشرنوبي إلى قائمة الفنانين المصابين بفيروس كورونا، وأعلن اليوم إصابته بعد إجرائه لمسحة فيروس كورونا، وغرد على تويتر قائلاً:" عملت مسحة كورونا و طلعت ايجابي، والحمد لله الأعراض خفت اتحسنت جداً"، وتلقى عشرات الرسائل من زملائه الفنانين لدعمه، وتمني الشفاء له، ومنهم الفنانة مروة ناجي وهبة مجدي، وتساءل الجمهور على حالة زوجته راندا رياض الصحية بعد إصابته بكورونا.
عمرو مصطفى ينضم للمصابين بكورونا
وأعلن أيضاً الملحن عمرو مصطفى إصابته بفيروس كورونا، ونشر الشاعر خالد تاج الدين تدوينة على فيسبوك طلب بها الدعاء لعمرو مصطفى بعد إصابته بكورونا وقال:" أخويا وحبيبي الفنان عمرو مصطفى بوستيف كورونا.. ألف سلامة عليك يا عمرو وتقوم بالسلامة ان شاء الله"، وسبق عمرو مصطفى ومحمد الشرنوبي الفنانة بسنت شوقي، والتي أعلنت منذ أيام إصابتها بفيروس كورونا بعد مشاركتها في مهرجان القاهرة.
ديما بياعة تعلن إصابتها بفيروس كورونا
وكشفت الفنانة ديما بياعة عن إصابتها بفيروس كورونا من خلال فيديو تحدثت به عن معاناتها مع فقدان حاسة الشم والتذوق بعد الإصابة، وأكدت بأن هذه الأزمة مرت عليها بخير، كاشفة عن معاناتها من عوارض المرض بفقدانها حاستي التذوق والشم وهو ما أزعجها جداً، لكنها توصلت الى تطبيق وصفة شهيرة وقديمة، وتناولت منها لتسترجع بالتالي هاتين الحاستين، وقدمت الوصفة التقليدية للجمهور من أجل مساعدة المصابين بهذا العارض في التغلب عليه.
أسرة محمود ياسين تتلقى الانتقادات
وكشف حفيد محمود ياسين عن إصابته وعائلته بفيروس كورونا، وقال في تدوينة له على فيسبوك:" انا وامي واختي وخالتي وبنات خالتي كورونا ياريت كله ياخد باله الحمد لله علي كل حاجة"، وأقلق ذلك الجمهور على بقية العائلة، خاصة بعد غياب الفنانة شهيرة عن حفل تأبين زوجها الراحل محمود ياسين، وهو ما أثار التكهنات حول إصابتها، وتلقت عائلتها الانتقادات أيضاً من البعض بسبب حضورهم حفل التأبين وعدم التزامهم بالعزل الصحي بعد إصابة زوجة عمرو محمود ياسين وابنه وعدد من أفراد الأسرة بفيروس كورونا.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر كورونا والنجوم..محمد الشرنوبي وعمرو مصطفى آخر المصابين وشهيرة تقلق الجمهور بعد إصابة عائلتها على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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