أول ظهور للفنان محمد منير بعد أزمته الصحية وأصدقائه يكشفون حالته..بالصورة

محمد منير أقلق الجمهور في اليومين الماضيين بعد أنباء تدهور حالته الصحية ونقله للمستشفى، وسط تكتم من المحيطين به عن تفاصيل حالته، قبل أن يطمئن بعضهم الجمهور على حالة الكينج الصحية.

أول ظهور لمحمد منير بعد أزمته الصحية

ونشر الفنان محمد أسامة "أوس أوس" صورة له مع الفنان محمد منير، بعد لقائه به أمس مع أصدقائه من نجوم "مسرح مصر" علي ربيع وكريم عفيفي ومحمد عبد الرحمن، وعلق على الصورة قائلاً:" الكينج زى الفل الحمد لله ربنا يديك الصحة ويخليك لينا.. فى انتظار الألبوم الجديد فى رأس السنة يا ملك"، وطمأن علي ربيع الجمهور بنشره صورة منير وكذلك بإعلانه عن موعد طرح ألبومه الجديد في رأس السنة 2021.

أوس أوس يكشف حقيقة تدهور حالة منير الصحية

ونفى أوس أوس في تصريحات له مع برنامج "إي تي بالعربي" تدهور حالة محمد منير الصحية، وقال إنه لم يتواجد بالمستشفى، ويتواجد حالياً في المنزل، وإنه بصحة جيدة ويتشرف بلقائه وبحبه له، وأكد إنه سمع بعض الأغاني من ألبوم محمد منير الجديد، وأبدى إعجابه بالأغاني والمفاجآت التي يجهزها منير للجمهور، وطمأن الجمهور على منير بنفيه أخبار نقله للمستشفى.

وكشف الفنان هاني شاكر في تصريحات تلفزيونية له إن منير تعرض فقط للإجهاد بسبب عمله في الألبوم ويقضي حالياً فترة راحة في منزله، وانضمت المذيعة إنجي علي إلى أوس أوس وهاني شاكر، وطمأنت الجمهور على حالة محمد منير الصحية، ونشرت صورة لها معه وقالت:" الف حمدلله علي سلامتك يا حبيب الكل ..يا كينج، الصديق وعشرة السنين بطمن الجمهور علي صحة الكينج و قريبا مع الألبوم الجديد "باب الجمال"، وعبرت عن اشتياقها للألبوم الجديد وكشفت بعض التفاصيل عنه في تدوينتها.

تفاصيل ألبوم محمد منير الجديد

وكشفت إنجي علي ونقابة الموسيقيين عن تفاصيل ألبوم محمد منير الجديد، ويحمل الألبوم عنوان "باب الجمال"، ويتعاون من خلاله مع مجموعة كبيرة من الشعراء والملحنين من بينهم أحمد حسن راؤول، وعمر إسماعيل، وسامر أبو طالب، ‎ويضم الألبوم أغاني أخرى مثل "فينك يا حبيبي" و"انا رايق" و"ذوق" و"مسألة السن" والتي يعود بها للتعاون مع الموسيقار هاني شنودة.

وكان محمد منير قد أقلق الجمهور على حالته الصحية بعد أنباء حجزه بالمستشفى في قسم المخ والأعصاب، إلا ان المقربون به نفوا الأمر، وأشار البعض أنه أجرى فحوصات روتينية بسبب معاناته من مشاكل في المفاصل والحوض، والتي ظهرت آثارها عليه في المسرح في حفلاته الأخيرة التي غنى بها جالساً على كرسي.