أبرز لقطات احتفال محمد صبحي بمسيرته.. ابنة سعاد نصر تخطف الأضواء وعائلة "ونيس" تجتمع مجدداً

محمد صبحي احتفل بمرور 50 عام على مسيرته الفنية، ونظم حفل خاص استضاف به عدد كبير من النجوم والذين ساهموا في مسيرته، وأبرزهم أبطال مسلسل "ونيس" وكرم عدد من الراحلين أبرزهم سعاد نصر.

محمد صبحي يكرم نجوم الفن بمناسبة 50 عام على مسيرته

وكرم الفنان محمد صبحي أكثر من 120 فنان ومبدع ممن شاركوه مسيرته في المسرح والسينما والتليفزيون وعدد من رموز الفكر والثقافة والفن والإعلام بمناسبة مرور 50 عام على مسيرته الفنية، وأبرزهم المخرج محمد فاضل والفنانة القديرة سميحة أيوب وهناء الشوربجي وشريهان ونيللي وعبلة كامل ونيفين رامز ولبلبة وسماح أنور والهام شاهين وسعاد نصر وشويكار وحنان سليمان وسوسن بدر ووفاء عامر ومها أبو عوف وزينب وهبي وندا موسي وريم أحمد وهدي هاني ودنيا عبد العزيز ووفاء صادق وسميرة عبد العزيز وسماح السعيد وميرنا زكري وندي ماهر وعزة لبيب فنانات آخريات .

وشملت قائمة المكرمين الفنان الراحل جميل راتب وشوقي طنطاوي وسامي فهمي وصلاح عبدالله وأيمن عزب وسعد أردش وممدوح وافي وأحمد وفيق والمنتصر بالله وصلاح رشوان ومجدي وهبة وفادي خفاجة وهدي هاني وسامح صفوت الشجيع وهاني رمزي وعماد رشاد وأركان فؤاد وغيرهم، وحضر الحفل عدد من النجوم وعلى رأسهم فردوس عبد الحميد وأشرف زكي وغيرهم.

عودة عائلة ونيس في حفل محمد صبحي

ومن أبرز لقطات حفل محمد صبحي، حضور نجوم مسلسله الشهير "يوميات ونيس" واجتماعهم مرة أخرى بعد سنوات طويلة من ظهورهم في المسلسل كأبناء لمحمد صبحي، وخطفوا الأنظار بسبب التغير الكبير في ملامحهم في أحدث ظهور، بالإضافة إلى اجتماعهم الأول معاً بعد سنوات من عرض العمل بسبب تكريم محمد صبحي، ومنهم الفنانة ريم أحمد وفادي خفاجة وهدى هاني وسامح الشجيع، بالإضافة إلى أحدث ظهور للفنانة زينب وهبي.

ابنة سعاد نصر تخطف الأنظار

وخطفت ابنة الفنانة الراحلة سعاد نصر الأنظار في حفل تكريم محمد صبحي، وتسلمت تكريم والدتها وذلك في أول ظهور لها في مناسبة علنية، وانحصرت التعليقات على جمالها وعلى الشبة بينها وبين والدتها، والتي كانت أيضاً من نجوم مسلسل "يوميات ونيس" وشاركت محمد صبحي في عدة أعمال، وتوفيت في عام 2007.