سمية الخشاب تحصل على حكم قضائي جديد ضد أحمد سعد بعد أزمة طلاقهما

سمية الخشاب حصلت على حكم قضائي جديد لصالحها ضد طليقها المطرب أحمد سعد، وذلك بعد فترة من الأزمات بينهما بعد طلاقهما، وهي الفترة التي شهدت عدة أزمات قضائية بينهما.

سمية الخشاب تحصل على حكم ضد أحمد سعد

وأصدرت محكمة الأسرة في مصر اليوم حكماً ضد المطرب أحمد سعد، في القضية التي رفعتها سمية الخشاب عليه، وحصلت سمية الخشاب على حكم بالحصول على 270 ألف جنيه من أحمد سعد، وذلك بعد خلافاتهما على إجراءات الطلاق ونفقة المتعة، والتي كادت أن تصل إلى سجنها بسبب اتهام أحمد سعد لها بإصدار شيكات بدون رصيد.

أزمة أحمد سعد وسمية الخشاب مستمرة

ويبدو أن خلافات أحمد سعد وسمية الخشاب القضائية لم تنته بعد، وذلك بعد الحكم القضائي الأخير، ورغم تصريحاتهما منذ فترة بانتهاء الخلافات بينهما وتسويتهما الخلافات ودياً، وذلك بعدما أكد أحمد سعد إنه حصل على حكم قضائي بسجن سمية الخشاب بمدة 3 سنوات، بسبب خطأ في الإجراءات، وأشار إلى إنه سيصحح الأمر لأنهما اتفقا على عدم التقاضي، قبل أن تلغي المحكمة قرارها بسجن سمية الخشاب وتعود الخلافات بينهما مؤخراً بسبب إجراءات الطلاق.

وتجاهلت سمية الخشاب التطورات الأخيرة في قضيتها ضد أحمد سعد، ونشرت عدة فيديوهات لها من صالة الألعاب الرياضية، واستعرضت رشاقتها، وعلقت على آخر فيديو لها بانها سعيدة لأنها تمتلك روح حرة، وهو ما فهمه البعض إشارة إلى انتصارها القضائي الأخير، ونشرت رسالة إلى محمد منير لمساندته في أزمته الصحية وقالت:" ‏ألف مليون سلامة عليك يا كينج ربنا يخليك لينا ويديك ألف صحة وعافيه يا حبيب الملايين.. كل الحب والأمنيات الطيبة لك ولصحتك ولفنك الجميل..".

أحمد سعد مع خطيبته في أحدث ظهور

وعلى الجانب الآخر، عاد أحمد سعد للظهور مع خطيبته الجديدة، وذلك في إحدى الفعاليات الفنية الأخيرة، ونشرا صور رومانسية لهما مجدداً، وذلك بعد فترة من إثارتهما التساؤلات حول انفصالهما بسبب حذفهما صورهما على انستقرام وعدم ظهورهما معاً، وبرر أحمد سعد الأمر وقتها بانه يرغب في إبعاد حياته الشخصية عن مواقع التواصل والجمهور.