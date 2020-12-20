رؤى شانوحة: نيقولا معوض سبب مشاركتي في "وادي الجن".. وتعرضت للإصابة في كواليس المسلسل

القاهرة - محمد ابراهيم - أعربت الفنانة اللبنانية رؤى شانوحة/ عن سعادتها البالغة بالمشاركة فى مسلسل"وادى الجن"، والذى يمثل أول عمل درامي لها، بعد تقديمها عدة عروض مسرحية.

ووصفت رؤي شانوحة لـ"دوت الخليج الفني" شخصيتها فى مسلسل "وادى الجن"بـ "المهضومة والسطحية" وتحب حالها والدفاع عن نفسها معظم الوقت وأنه لا يهمها أحدًا، لكن المواقف تكشف اهتمامها بالاَخرين أيضًا، وأنها تتحدث باللهجة اللبنانية ضمن سياق الأحداث الدرامية.

وعن أصعب المشاهد التى واجهتها أثناء التصوير في "وادي الجن"، أنها تعرضت للإصابة في قدمها بعد قفزها من مكان مرتفع.

واختتمت حديثها بأن صديقها الفنان نيقولا معوض أخبرها ببحث فريق العمل "وادي الجن"، عن ممثلة لبنانية، ثم أجرت "أوديشن"بعد تواصلها تليفونيًا مع سينثيا خليفة، وبدأت الاستعداد للدور بالتعاون مع المدربين منهم Acting Couch ياسين العصامي.

يذكر أن "وادى الجن" تأليف منه إكرام وعمر خالد ومحمد هشام عبية، وبطولة مجموعة من الفنانين الشباب، يوسف عثمان، ليلى أحمد زاهر من مصر ومحسن منصور من السعودية، ورؤى شنوحة من لبنان، والنجوم خالد كمال، فراس سعيد وريهام سعيد، علا رامي، إلى جانب شمم الحسن من العراق، عبد الرحمن اليماني من السعودية، سينثيا خليفة من لبنان والوجوه الشابة هنا داوود وحسن مالك.