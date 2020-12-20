نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ظافر العابدين يكشف موقفه من تلقي لقاح "كورونا" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أبدى الفنان ظافر العابيدن موافقته على تلقي لقاح فيروس "كورونا" المستجد، وسط رفض بعض الفنانين الحصول عليه، مثل الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي.

وعلق على نحو آخر خلال تصريحات اعلامية على ما إذا كان يؤيد أن يعارض فكرة الإجهاض، أوضح ظافر العابدين أن هذا خيار شخصي، لأن كل شخص له ظروفه، وهو يحترم كل الآراء، مرجعا ذلك لنشاته في بيئة تضم العديد من الجنسيات والثقافات المختلفة.

يذكر أن ظافر العابدين نجاحا كبيرا من بطولته مسلسل "عروس بيروت"، كما أثار جدلا في عام 2020 من بطولته فيلم الرعب "خط دم"، الذي يتناول مصاصي الدماء، وتشارك البطولة الفنانة المصرية، نيللي كريم.